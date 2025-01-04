القاهرة الإخبارية: طائرة المساعدات المصرية لسوريا لن تكون الأخيرة

رصد خليل هملو، مراسل القاهرة الإخبارية من دمشق، اللحظات الأولى لوصول طائرة المساعدات المصرية إلى سوريا، وعلى متنها 15 طنا من المساعدات، موضحًا أنه وصلت أول طائرة مصرية إلى مطار دمشق وهي تحمل مساعدات غذائية وطبية وإنسانية إلى سوريا، مشددًا على أن طاقم السفارة المصرية في العاصمة السورية دمشق ومسئولين من الهلال الأحمر العربي السوري وإدارة عمليات المطار استقبلوا الطائرة في مطار دمشق لبدء توزيعها.



وأوضح «هملو»، خلال رسالة على الهواء من مطار دمشق، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الجسر الجوي الذي بدأ منذ أول أمس بوصول عدد من طائرات المساعدات العربية، مشددًا على أنه بحسب ما صرح به المسؤولين في السفارة المصرية بدمشق تم التأكيد على أنه سيكون هناك عدد من المساعدات الأخرى خلال الفترة المقبلة.



وأشار إلى أن طائرة المساعدات المصرية لن تكون الأخيرة وسف تتبعها شحنات من المساعدات عن طريق البحر أو الجو، موضحًا أن الجميع يعلم أنه كان لمصر الدور الأكبر في إرسال المساعدات إلى سوريا في وقت الزلزال الذي ضرب سوريا منذ عامين.



وشدد على أن الهلال الأحمر السوري سيتولى عملية توزيع المساعدات المصرية على الأشقاء في سوريا.

