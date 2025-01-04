غرامة تصل لـ مليون جنيه .. الأخطاء البسيطة للطبيب.. أستاذ قانون جنائي يوضح | فيديو

تحدث الدكتور أحمد القرماني، أستاذ القانون الجنائي، عن بنود قانون المسئولية الطبية وسبب الخلاف عليه.



قال "القرماني" خلال حواره مع رشا مجدي ونهاد سمير ببرنامج "صباح البلد" المذاع على صدى البلد، إن الخطأ الجسيم كمخالفة القوانين واللوائح والإهمال مؤكداً بأنه أمر لابد من المعاقبة عليه في كافة القوانين بمحكمة الطبيب المهمل الذي يخالف القوانين.



وأضاف أحمد القرماني، بأن هناك فرق بين الخطأ الطبي البسيط والذي وضع عليه المشرع عقوبة الغرامة لفتاً بأن الخطأ الجسيم وجب عليه الحبس .



وتابع، أن مبدأ قانون الاجراءات الجنائية بأن العقوبة المقضي بها أو أي جريمة الحد الأدني لها سنة تم عليها الحبس الاحتياطي.

واستكمل: بالنسبة للاخطاء البسيطة التي نص عليها القانون لاينطبق عليها الحبس الاحتياطي ويطبق عليها غرامة تبدأ من 100 الف وتصل إلي مليون جنية لفتاً بأنها لم تحدد قيمة الغرامة.