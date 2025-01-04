ضبط 2 طن مواد إنتاج مجهولة المصدر خلال حملات في بلبيس

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتكليفات محافظ الشرقية، تمكنت إدارة تموين بلبيس برئاسة المهندس أحمد مرسى مدير الإدارة من القيام بحملة تموينية من طط مفتشى الرقابة التجارية بالإدارة حسين مصطفى ونيرمين سعيد وسامى الغندور و قد أسفرت الحملة عن تحرير محضر رقم ٢٥٣٤٨ جنح مركز شرطة بلبيس لحيازه كربونات كالسيوم من مدخلات الإنتاج مجهولة المصدر وغير مصحوبة بفواتير أو مستندات شراء وقد تم التحفظ على كمية قدرها ٢ طن .

وعلى مدار اليوم وجه وكيل وزارة التموين بتكثيف الرقابة على المخابز بأنحاء المحافظة واسفرت تلك الحملات عن تحرير ( 132) محضراً ضد المخابز البلدية والسياحية المخالفة منها (100) محضراً ضد المخابز البلدية والسياحية لوجود مخالفات مابين نقص وزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ومخابز تعمل بدون ترخيص و(32) محضراً في مجال الأسواق والسلع الغذائية والغير غذائية لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر الرسمى وإدارة النشاط بدون ترخيص.