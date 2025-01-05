قصير ولافت.. مي عمر تثير ضجة في أحدث ظهور

شاركت الفنانة مي عمر، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إستجرام رفقة مجموعة من الفنانات.

وأطلت مي عمر، مرتديه فستان قصير وجذاب باللون الذهبي، وجاء الفستان بتصميم جذاب يكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد مي عمر، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها ،واختارت أحمر الشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت مي عمر، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها المميزة.

وإليكم صور مي عمر