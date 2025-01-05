قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
1000 جنيه لكل مواطن.. أماكن صرف منحة «العمالة غير المنتظمة» بمناسبة عيد الميلاد
أستاذ اقتصاد يوضح جهود الدولة لدعم وتشجيع الصناعة المحلية |فيديو
سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 5-1-2025
بطلان الصلاة 40 يومًا لمن قرأ حظك اليوم وتوقعات الأبراج.. الإفتاء تحسم الجدل
«شعبة الاتصالات»: جمارك الهواتف المحمولة على المسافرين.. والمواطنون مطالبون بإثبات الملكية|فيديو
15محافظة في مرمى الأمطار اليوم.. منخفض جوي يضرب البلاد والأرصاد تحذر
إعلامي: حسام عبدالمجيد يسعى لتعديل عقده مع الزمالك وليس متحمسًا للاحتراف في المكسيك
امتحانات نصف العام 2025.. الأزهر يقدم 10 نصائح للطلاب لمذاكرة سهلة
الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد بعد توقعات الأرصاد بأمطار غزيرة اليوم الأحد
تشكيل خاطئ.. هشام حنفي: «الشناوي» لا يتحمل هدف بلوزداد
أتكاسل عن صلاة الفجر لشدة البرد فهل على إثم؟.. علي جمعة يجيب
أعمال شهر رجب .. تعرف على أفضلها وداوم عليها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

ديني

بطلان الصلاة 40 يومًا لمن قرأ حظك اليوم وتوقعات الأبراج.. الإفتاء تحسم الجدل

التنجيم والكهانة والأبراج
التنجيم والكهانة والأبراج
إيمان طلعت
×

هناك من لديه حب استطلاع لـ قراءة حظك اليوم وتوقعات الأبراج كنوع من أنواع التسلية ويسألون هل قراءة توقعات الأبراج تبطل الصلاة 40 يومًا؟.

فى هذا الصدد أفتت دار الإفتاء المصرية، قائلة: إن الكون كله بيد الله- سبحانه وتعالى-، وعلى الانسان المسلم أن يعلق قلبه بالله ويظن بربه خيرا، وعليه الا يستند ويعتمد الا على يقينه بربه والتوجه للمولى عز وجل {وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى} ، وهو الذى يقدر الاقدار وهو الذى خلق هذه القوانين الكونية ولو شاء لغيرها.

وتابعت: ان كل من يتوغل فى علم يجد ان هناك شيء أعمق وهذا يدعو الإنسان إلى التعلق بالله ودليل على ان الله الذى خلق الكون قادر على ان يغيره، فلا يصح للإنسان أن يترك نفسه لتوقعات الأبراج ويبني حياته على هذا، وعليه أن يكون أكبر من ذلك فى يقينه بالله تعالى، واثقًا بربه وليعلم "ان ما أصابه لم يكن ليخطئه وان ما اخطأه لم يكن ليصيبه".

حظك اليوم وتوقعات الأبراج

قراءة حظك اليوم وتوقعات الأبراج والإيمان بها حرام، كذلك من يدعون أنهم يقرأون الفنجان ويعرفون الغيب، فهؤلاء جهلاء لأنه لا أحد يستطيع أن يعلم الغيب إلا الله عز وجل، فحتى لو على سبيل المزاح فلا يجوز وحرام فيكفى أنه يقلد الذين يدعون أنهم يعلمون معرفة الغيب، فكل هذه خرافات ولا يطلع على الغيب إلا المولى عز وجل.

حكم الاعتقاد في الأبراج والتنجيم ؟

سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فتوى مسجلة له عبر موقع دار الإفتاء المصرية، ليوضح قائلًا: أنه يجب أن نفرق بين العلم وبين الدجل، فالله عز وجل رتب على النجوم علمًا ومن هذه النجوم يعرف العرب المواقيت فهو علم له أدواته فلا نستطيع أن ننكر هذا العلم، ولكن هذا العلم قد اندثر ولم يعد هناك من يقوم على الإهتمام به خصوصًا مع اختلاف الأجواء والتكنولوجيا الحديثة.

وأضاف قائلًا: "لا مانع أن هذه الأبراج أن دلت على شئ من الصفات فهذه الدلالة هى ظنية فغالب الظن أن الذى يولد في برج كذا فـ طبعة كذا فهذا ليس على سبيل القطع.

وتابع: أما الدجل هو أن أذهب الى من يدعي بالنجوم أن يطلع الى علم الغيب وعلى ما سيجري غدًا وهذا هو ممنوعًا شرعًا ولا يجوز الإيمان به، فالله عز وجل هو عالم الغيب وكما قلنا أن اعتمادك على هذا العلم في معرفة بعض الأحوال لم يعد متاحًا وإنما أصبح فى يد الدجالين والمشعوذين فى الزمان الذي نحن فيه.

حكم القراءة في صفات الأبراج

قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن القراءة في صفات الأبراج جائزة شرعا لأنها ليست تدخلا في قوانين الله ولا خصائص الناس، فهي تعلم الشخص بعض الصفات التي وضعها الله في الناس.

وأضاف الورداني،"يجب على متابعي صفات الأبراج عدم ترك حسن الظن بالناس كأن تحكم على شخص مواليد برج الدلو بأنه شخص سيئ مثلا فتسيء الظن فيه فهذا غير جائز، أما قراءة ما سيحدث لمواليد الأبراج فهذا لا يجوز لأنه في علم الغيب ولا يعرفه أحد إلا الله".

فالله -عز وجل- هو من يعلم الغيب وحده، مستشهدا بقول الله تعالى :«عَالِمُ الغَيْبِ فَلاَ يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا»، وبقوله تعالى: «قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ».

وإذا ذهب المسلم الى عراف لا تقبل له صلاة 40 يومًا، مستشهدا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَتَى عَرّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ فَصَدّقَهُ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةُ أَرْبَعِينَ يومًا»، مشددا على ضرورة عدم ترك الصلاة في هذه المدة لأنها عقوبة.

وأضاف أن الذهاب إلى الدجالين وتصديق أبراج حظك اليوم من الأمور التي تهز عقيدة المسلم وتستلزم التوبة والاستغفار والندم القلبي، والإقلاع عن الفعل مرة أخرى.

التنجيم حظك اليوم وتوقعات الأبراج حكم القراءة في صفات الأبراج قراءة الأبراج حكم الاعتقاد في الأبراج والتنجيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضرائب التليفونات

جمارك مطار القاهرة: لو معاك تليفون هدية هيدخل دون ضرائب

عمر مرموش

عمر مرموش يرد على أنباء انتقاله إلى مانشيستر سيتي

جوميز

مدرب الزمالك السابق.. حقيقة إقالة جوزيه جوميز من تدريب الفتح السعودي

الأرصاد تكشف حالة الطقس الاحد 5 يناير 2025

تحذير عاجل لـ 9 محافظات.. الأرصاد تكشف حالة طقس الأحد 5 يناير

جوميز

النادي السعودي حسم الجدل.. هل يرحل جوميز عن الفتح لتدريب الأهلي؟

زلزال اثيويبا

أقوى زلزال في إثيوبيا.. ماذا يحدث بمنطقة الأخدود

محمد الشناوي

قرار صادم من كولر ضد محمد الشناوي بعد الخسارة أمام شباب بلوزداد

ياسمين فتح الله

إعلان حالة الطوارئ في الصين.. فيروس جديد يثير القلق

ترشيحاتنا

الاهلي

بديلًا لـ بيرسي تاو.. أمير هشام: الأهلي يسعى لجلب جناح أجنبي يجيد اللعب بقدمه اليسرى

إبراهيم عادل

جلسة بين بيراميدز وخيتافي الإسباني لحسم صفقة إبراهيم عادل .. تفاصيل

كولر

أمير هشام: «كولر» يتحمل عددًا من الإخفاقات الأخيرة.. ورسالة مهمة للخطيب

بالصور

علامات خفية في عينيك قد تكون مؤشرًا لمشاكل صحية خطيرة.. تعرف عليها

علامات خفية في عينيك قد تكون مؤشرًا لمشاكل صحية خطيرة وإرتفاع السكر فى الدم
علامات خفية في عينيك قد تكون مؤشرًا لمشاكل صحية خطيرة وإرتفاع السكر فى الدم
علامات خفية في عينيك قد تكون مؤشرًا لمشاكل صحية خطيرة وإرتفاع السكر فى الدم

من شاشة البلايستيشن إلى قلوب المتابعين أصالة كامل تنتظر مولودها الأول|صور

أصالة كامل تعلن عن حملها الأول
أصالة كامل تعلن عن حملها الأول
أصالة كامل تعلن عن حملها الأول

أسهل طريقة لعمل البانيه بمذاق لا يقاوم لأطفالك .. بخطوات بسيطة

أسهل طريقة لعمل البانية لأطفالك
أسهل طريقة لعمل البانية لأطفالك
أسهل طريقة لعمل البانية لأطفالك

ماذا يحدث لجسمك وعقلك عند الاستيقاظ يومين متتاليين؟.. تأثيرات مفاجئة وصادمة

ما الذي يحدث لجسمك وعقلك عند الاستيقاظ لمدة يومين متتاليين؟... تأثيرات مفاجئة وصادمة
ما الذي يحدث لجسمك وعقلك عند الاستيقاظ لمدة يومين متتاليين؟... تأثيرات مفاجئة وصادمة
ما الذي يحدث لجسمك وعقلك عند الاستيقاظ لمدة يومين متتاليين؟... تأثيرات مفاجئة وصادمة

فيديو

اقفلوا بوقكوا و أنا بومب

بعد ظهوره بوزن زائد.. خالد الصاوي يروى تفاصيل إصابته بشلل فى المعدة

ياسمين فتح الله

إعلان حالة الطوارئ في الصين.. فيروس جديد يثير القلق

إيناس مكي ووالدتها

كانت بنتي .. إيناس مكي تروي كواليس وفاة والدتها

مرض فيكساس

مرض فيكساس النادر يصل مصر.. أبرز أعراضه والمعرضين للاصابة به

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: نفسك في إيه؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نموذج للإصلاح بين الشريعة ومتطلبات العصر

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: آنَ لماسبيرو أن يعود .. آنَ لماسبيرو أن يقود

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بشروا ولا تنفروا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عام جديد.. فرصة للتغيير والأمل والتجديد

المزيد