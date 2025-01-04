اجتماع مجمع كهنة الزقازيق ومنيا القمح لمناقشة أمور الخدمة .. صور

عقد مجمع كهنة إيبارشية الزقازيق ومنيا القمح، اجتماعهم الدوري في كنيسة السيدة العذراء والقديس مار يوحنا الرسول (مقر المطرانية)، بحضور الأنبا تيموثاوس أسقف الإيبارشية.

مجمع كهنة

وبدأ اللقاء بالقداس الإلهي، أعقبته كلمة ألقاها تيموثاوس تلاها مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق متصل ، التقى الأنبا فيلوباتير أسقف إيبارشية أبو قرقاص، مجمع كهنة الإيبارشية في بيت الشهيد مار مينا للمؤتمرات بمنهري التابع للإيبارشية.

بدأ اللقاء بالصلاة، ثم أعقبتها كلمة روحية ألقاها فيلوباتير عن "ما بين النهاية والبداية بمناسبة العام الميلادي الجديد" ونبه عن إعداد كتيب يشمل جميع القرارات المتخذة في اجتماع الكهنة خلال السنوات الماضية.

في الختام وجه التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد ثم مناقشة بعض ترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة.