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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

اقتصاد

سعر الذهب عيار 24 اليوم 5-1-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
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استقر سعر عيار 24  الأكثر قيمة، في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 5-1-2025مسجلا حوالي 4262 جنيها للبيع و4291 جنيها للشراء

واستقر سعر الذهب في مصر، مع بدء تعاملات داخل محلات الصاغة ودون تغيير يذكر على مختلف الأعيرة الذهبية.

ومع إغلاق تعاملات أمس السبت؛ هوى سعر المعدن الأصفر في محلات الصاغة ما بين 5 حتى 8 جنيهات في الجرام الواحد.

عيار 14

واستقر سعر عيار 14 الأقل فئة نحو 2486 جنيها للبيع و 2503 جنيها للشراء

عيار 21

سجل  عيار 21 الأكثر انتشارا، ثباتا عند نحو 3730 جنيها للبيع و 3755 جنيها للشراء

عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط من بين الأعيرة الذهبية المختلفة حوالي 3197 جنيها للبيع و 3218 جنيها للشراء

الجنيه الذهب 

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 29.84 ألف جنيه للبيع و 30.04 ألف جنيه للشراء.

أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 2639 دولار للبيع و 2640 دولار للشراء.

توقعات أسعار الذهب

ونوه جولد بيلون بأن سعر الذهب العالمي ارتفع خلال تداولات الأسبوع الماضي، ولكن تبقى أحجام التداول منخفضة بسبب موسم عطلات نهاية العام

 ويبقى الترقب هو السائد على أداء الذهب لما سيحدث بعد تولي الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة دونالد ترامب في 20 يناير الجاري.

واستطاع سعر الذهب في مصر الارتفاع بشكل طفيف خلال تداولات الأسبوع الماضي بدعم من تعافي سعر الذهب العالمي وذلك بعد أسبوعين من التراجع ولكن تميز آخر أسبوعين من التداول بالتذبذب في نطاق محدد بدون اتخاذ السعر لاتجاه واضح وذلك نتيجة الاستقرار الحالي في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك إلى جانب تراجع الطلب المحلي على الذهب.

وبالرغم من ارتفاع سعر الذهب العالمي وتسجيله أعلى مستوى في 3 أسابيع عند 2665 دولار للأونصة، إلا أنه عاد واغلق عند المستوى 2639 دولار للأونصة بسبب ضعف زخم الصعود، ولكن بشكل عام استطاع اغلاق تداولات الأسبوع فوق المتوسط المتحرك 50 يوم وهو ما يزيد من فرص الصعود.

ارتفاع اسعار السبائك

وشهدت أسعار السبائك الذهبية في مصر زيادة ملحوظة مع بداية العام الجديد، حيث ارتفعت أسعار السبائك بمختلف أوزانها، متأثرة بزيادة أسعار الذهب العالمية بنسبة 1.4%.

وجاءت الأسعار كالتالي:

  • سبيكة ربع جرام بـ 1187 جنيه.
  • سبيكة نصف جرام بـ 2265 جنيه.
  • سبيكة جرام واحد بـ 4369 جنيه.
  • سبيكة 2 جرام بـ 7640 جنيه.
  • سبيكة 5 جرام بـ18.4 ألف جنيه.
  • سبيكة 10 جرام بـ 36.8 ألف جنيه.
  • سبيكة 20 جرام بـ 73.6 ألف جنيه.
  • سبيكة 50 جرام بـ 184 ألف جنيه.
  • سبيكة 100 جرام بـ 368 ألف جنيه.
  • سبيكة وزن كجم واحد بـ 3.68 مليون جنيه.

ويرتبط هذا الارتفاع بتحركات أسعار الذهب العالمية، حيث سجلت أوقية الذهب 2,650 دولارًا، مما دفع أسعار السبائك الذهبية إلى الارتفاع في السوق المحلية.

يُذكر أن السبائك الذهبية تشهد طلبًا مرتفعًا باعتبارها وسيلة لحفظ القيمة والادخار طويل الأجل، مما يجعلها خيارًا مفضلًا للمستثمرين والمستهلكين في ظل تقلبات الأسواق المالية.

ونصح الخبراء بمتابعة تحركات الأسواق العالمية بشكل دوري، حيث قد تشهد الأسعار تغييرات مع تزايد الطلب على الذهب في المستقبل القريب.

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