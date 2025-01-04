جروس: مواجهة المصري ليست سهلة على الزمالك.. وهذا موقف زيزو

قال السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن مباراة المصري المقرر لها غداً الأحد في بطولة كأس الكونفدرالية مهمة في ظل قوة الفريق المنافس ورغبة الأبيض في الحفاظ على الصدارة.

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء:" مواجهة المصري قوية والزمالك قادر على تحقيق الفوز في لقاء الغد".

وتابع جروس:" مواجهة فريق من نفس البلد يجعل المهمة صعبة على الفريقين لاسيما وأن كل فريق يعلم الآخر جيداً، والأمور لن تكون سهلة على الزمالك أو على المصري".

وفيما يخص موقف أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق من لقاء الغد قال المدير الفني:" زيزو لاعب محترف، وأعرفه جيداً منذ 5 سنوات، واللاعب يرغب في المشاركة في اللقاء رغم إصابته بنزلة برد، وسيتم تقييم حالته الصحية لتحديد موقفه النهائي من المباراة".

واختتم المدير الفني قائلاً:" من وجهة نظري المباراة من الممكن أن تنتهي بضربة ثابتة نظراً للتقارب بين الفريقين في المستوى".

ويستعد فريق الزمالك لمباراة المصري المقرر لها غداً الأحد باستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.