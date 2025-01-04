صور | أبو ريدة يجتمع بـ الحكام ويوجه لهم رسالة مهمة

قام المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، بزيارة معسكر تطوير حكام الدورى الممتاز المقام حالياً بمركز المنتخبات الوطنية، والذى تختتم المرحلة الأولى منه الليلة، وقد تم الاجتماع مع الحكام البالغ عددهم 55 حكمًا للساحة وحامل راية ولجنة الخبراء فى حضور محمد أبوحسين ووليد درويش عضوي المجلس.

تصريحات المهندس هاني أبو ريدة

وأكد المهندس هاني أبو ريدة للحكام خلال الجلسة الودية التى كانت للدعم والمساندة ورفع الروح المعنوية- على دعم اتحاد الكرة للتحكيم المصرى وحكامه بجميع فئاته ومستوياته فنيًا وماديًا ومعنويًا، مشيرًا إلى أن الأخطاء واردة فى كل العالم بشرط ألا تكون متكررة وقال: ننتظر منكم الأفضل.

وأثنى رئيس اتحاد الكرة على الحكام المصريين مؤكدًا ثقته المطلقة فيهم، وأيضًا فى لجنة الخبراء التى تتولى إدارة الأمور حاليًا، لكنه أشار إلى ضرورة احترام رغبة الأندية وقرارها بالاتفاق مع رابطة الأندية والمجلس السابق على ضرورة الاستعانة بخبير أجنبى للتطوير وهو ما سيتم الإعلان عنه قريبًا.

وأشار إلى أن مستحقات الحكام خط أحمر لذلك كان أول قرار لمجلس الإدارة هو صرف كل المتأخرات حتى 31 ديسمبر المنقضى مطالبًا بضرورة تحقيق مزيد من التركيز خلال الفترة المقبلة لتقليل الأخطاء داخل المستطيل الأخضر قدر الإمكان.

وأشار أبو ريدة أن قرار تحمل اتحاد الكرة بدلات الحكام فى كل المسابقات من أول الدرجة الأولى عدا القسم الأول وحتى مسابقات الناشئين مواليد 2010 والذى بدأ تطبيقه أول يناير الجارى كان الهدف منه رفع العبء عن كاهل الأندية وزيادة فرق الناشئين لتكرار تجربة مشروع القطاعات الذى حصدت مصر من ورائه ثلاث بطولات متتالية لأمم إفريقيا.

معسكر الحكام المصريين

وفى ختام الجلسة، توجه الحكام ولجنة الخبراء بالشكر والتقدير للمهندس هانى أبوريدة وأعضاء مجلس الإدارة على الجهد المبذول خلال المرحلة الماضية، ووعدوا بتحسن الأداء داخل المستطيل الأخضر خلال المرحلة المقبلة.