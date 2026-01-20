لتحقيق أرباح مالية.. تفاصيل حبس راقصة بتهمة نشر فيديو خادش للحياء

قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة ، حبس راقصة بتهمة نشر مقاطع فيديو على صفحتها تتضمن رقصها بصورة خادشة للحياء والتلفظ بألفاظ خارجة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



تفاصيل القضية

ورصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن رقصها بصورة خادشة للحياء والتلفظ بألفاظ خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية، وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليها بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر.

وبمواجهتها، اعترفت بقيامها بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.