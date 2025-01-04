قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اعتماد أسامة نبيه مديراً فنياً للشباب
تحذير عاجل لـ 9 محافظات.. الأرصاد تكشف حالة طقس الأحد 5 يناير
أحمد موسى عن لقاء شيخ الأزهر بالبابا تواضروس: مشهد عبقري يؤكد صلابة المصريين
برشلونة يتقدم على بارباسترو بهدفين بالشوط الأول بكأس ملك إسبانيا
الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة والدة الأمير الوليد بن طلال
للمرة الثانية في تاريخها.. البحرين تحقق كأس الخليج 26 بالفوز على عمان 2-1
رد صادم من إنريكي على أنباء انتقال محمد صلاح إلى باريس سان جيرمان
إجازة عيد الميلاد كم يومًا لـ القطاع الخاص؟
مسئول روسي: وقوع صراع مباشر بين موسكو وواشنطن سيتحول لحرب نووية عالمية
أحمد موسى: خطابات تحريضية من بعض المنابر في دمشق ضد مصر
أحمد موسى: الخطاب المصري بشأن سوريا راقي ويحافظ على الهوية الوطنية السورية
مفاجأة مدوية.. الأهلي يجمد ملف تجديد عقد محمد الشناوي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

اقتصاد

غدا.. البنوك تبدأ عملها في هذه المواعيد.. تفاصيل

البنك المركزي
البنك المركزي
محمد يحيي
×

يبدأ القطاع المصرفي البالغ قوامه 37 بنكًا حكوميًا وخاصًا، عمله غدًا الأحد، بعد انتهاء فترة الراحة الأسبوعية التي حددها البنك المركزي المصري للعاملين في القطاع المصرفي.

وأقر البنك المركزي المصري يومي السبت والجمعة من كل أسبوع، موعدا رسميا للراحة الأسبوعية للعاملين بالبنوك.

وتُعتبر هذه الإجازة جزءًا من الإجراءات التنظيمية التي يهدف "المركزي" من خلالها إلى تحسين بيئة العمل داخل الجهاز المصرفي وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للعملاء.

تفاصيل الإجازة

يُغلق الجهاز المصرفي أبوابه يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، وذلك تنفيذًا لقرار البنك المركزي المصري بتطبيق الراحة الأسبوعية على الموظفين في فروع وإدارات البنوك المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

و تم اعتماد هذا النظام ضمن السياسات التنظيمية التي يهدف من خلالها البنك المركزي إلى تحسين جودة العمل في القطاع المصرفي، ومنح الموظفين الوقت الكافي للراحة والتجديد.

وقد أُدرجت هذه السياسة بهدف تحسين قدرة الموظفين على التعامل مع ضغوط العمل اليومية، وبما يتماشى مع التوجهات العالمية في تخصيص أيام للراحة الأسبوعية.

 ويُشدد البنك المركزي على ضرورة الالتزام بهذا القرار لضمان راحة العاملين وتوفير بيئة عمل صحية.

مواعيد العمل في البنوك بعد الإجازة

ابتداءً من غدٍ، الأحد، ستستأنف البنوك في مصر العمل من الساعة 8 صباحًا حتى 4 عصرًا.

 بينما ستكون ساعات استقبال العملاء من الساعة 8:30 صباحًا حتى 3 عصرًا، وذلك وفقًا للمواعيد المعتمدة من البنك المركزي المصري. 

وتعد تلك المواعيد التي تم وضعها  لتناسب احتياجات العملاء بشكل فعّال ولتوفير الوقت الكافي للموظفين لتنفيذ كافة المهام المصرفية اليومية.

الأنظمة المصرفية المتاحة أثناء الإجازة

على الرغم من إغلاق البنوك في عطلة نهاية الأسبوع، إلا أن الخدمات المصرفية لا تتوقف تمامًا. يمكن للعملاء الاستفادة من مجموعة من الخدمات الإلكترونية مثل الإنترنت البنكي، وتطبيقات الهواتف المحمولة.

 بالإضافة إلى أجهزة الصراف الآلي، التي تتيح لهم إجراء المعاملات المصرفية بسهولة وسرعة طوال أيام الأسبوع. وتشمل هذه الخدمات الاستفسار عن الرصيد، سحب الأموال، التحويلات المالية المحلية والدولية، ودفع الفواتير.

تأثير الإجازة على الخدمات المصرفية

قد يتساءل البعض عن تأثير فترة الإجازة على العمليات المصرفية المختلفة، وخاصة تلك المتعلقة بالمعاملات المالية العاجلة. 

وفي هذا السياق، يطمئن البنك المركزي المصري الجميع بأن العمل في البنوك سيستأنف وفقًا للمواعيد المحددة، مما يضمن استمرار تقديم الخدمات المصرفية دون أي تأثيرات سلبية. 

كما أن البنوك تسعى دائمًا إلى تحسين وتطوير آليات العمل لضمان رضا العملاء.

ومع تطور الخدمات المصرفية الإلكترونية، أصبح بالإمكان إجراء العديد من المعاملات المالية من خلال الإنترنت دون الحاجة للذهاب إلى البنك. 

وتسهم تلك التطورات بشكل كبير في تقليل تأثير فترة الإغلاق الأسبوعي على العملاء، حيث يمكنهم إجراء العديد من المعاملات من منازلهم أو عبر هواتفهم المحمولة.

اخبار مصر مال واعمال البنك المركزي المصري القطاع المصرفي الراحة الأسبوعية مواعيد العمل في البنوك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطقس في مصر

منخفض جوي قادم .. أمطار غزيرة تضرب هذه المحافظات بعد ساعات

اجازة عيد الميلاد

رسميا.. مجلس الوزراء يحدد موعد إجازة عيد الميلاد المجيد

أسعار الذهب

الجرام بـ 3222 جنيها.. انخفاض أسعار الذهب | رقم غير متوقع لعيار 21

الرئيس عبدالفتاح السيسي

10 تكليفات عاجلة من الرئيس السيسي لـ الحكومة

السولية

لازم يمشي| عمرو السولية بمرمى النيران.. ماذا فعل أمام شباب بلوزداد؟

رئيس الوزراء

مدفوعة الأجر.. موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2025 للقطاعين العام والخاص

التضامن

إخلاء وغلق.. التضامن تقرر إحالة واقعة تعرض سيدة بدار مسنين للتحرش للنيابة

سقوط امطار

72ساعة قاسية| الأرصاد تحذر من طقس الأيام القادمة وأمطار غزيرة بهذه المناطق

ترشيحاتنا

الشيخ رمضان عبد المعز

رمضان عبد المعز: علينا إيصال الصورة الصحيحة عن الإسلام

الدعاء للميت

كيفية الدعاء للميت بعد الدفن.. أهم ما يقال عند القبر

دعاء الركوع

دعاء الركوع في الصلاة.. ماذا يقال في هذا الوقت؟

بالصور

تحذير عاجل لـ 9 محافظات.. الأرصاد تكشف حالة طقس الأحد 5 يناير

الأرصاد تكشف حالة الطقس الاحد 5 يناير 2025
الأرصاد تكشف حالة الطقس الاحد 5 يناير 2025
الأرصاد تكشف حالة الطقس الاحد 5 يناير 2025

شاهد أحمد بدير يتلقى عزاء شقيقته وسط أسرته ونجوم الفن

عزاء شقيقة أحمد بدير
عزاء شقيقة أحمد بدير
عزاء شقيقة أحمد بدير

شاهد.. إلهام شاهين تحتفل بعيد ميلادها مع أبرز نجوم مواليد برج الجدي: أطيب القلوب

عيد ميلاد إلهام شاهين
عيد ميلاد إلهام شاهين
عيد ميلاد إلهام شاهين

لماذا لا تعمل السيارة في الصباح؟ 8 أشياء عليك فحصها لمعرفة السبب

تشغيل السيارة في الصباح
تشغيل السيارة في الصباح
تشغيل السيارة في الصباح

فيديو

إيناس مكي ووالدتها

كانت بنتي .. إيناس مكي تروي كواليس وفاة والدتها

مرض فيكساس

مرض فيكساس النادر يصل مصر.. أبرز أعراضه والمعرضين للاصابة به

عزاء شقيقة أحمد بدير

شاهد أحمد بدير يتلقى عزاء شقيقته وسط أسرته ونجوم الفن

مي فاروق

بعد تصدرها التريند كأول عروس فى 2025 .. مي فاروق تطرح أحدث أغانيها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: نفسك في إيه؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نموذج للإصلاح بين الشريعة ومتطلبات العصر

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: آنَ لماسبيرو أن يعود .. آنَ لماسبيرو أن يقود

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بشروا ولا تنفروا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عام جديد.. فرصة للتغيير والأمل والتجديد

المزيد