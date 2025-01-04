إصابة 3 طالبات ومعيدة باختناق في تسرب غاز ببني سويف

أصيبت 3 طالبات ومعيدة بإحدى الجامعات بمحافظة بنى سويف، اليوم السبت، بحالة من الاختناق بالغاز الطبيعي بداخل مساكن سوزان مبارك بشرق النيل، وتم استدعاء سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابات إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بنى سويف إخطارا يفيد بوقوع حادث إصابة 3 طالبات ومعيدة بإحدى الجامعات بمحافظة بنى سويف، اليوم السبت، بحالة من الاختناق بالغاز الطبيعي بداخل مساكن سوزان مبارك بشرق النيل، وتم التوجية بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابات إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم لهن.



وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف ببنى سويف، إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابات إلى مستشفى بنى سويف التخصصى، لإجراء الإسعافات اللازمة، وتلقى العلاج اللازم لهن.



واستقبلت مستشفى بنى سويف التخصصى، 4 مصابات وهن: «م م» 20 سنه، طالبه في الجامعه التكنولوجية، و«ه ا» 19 سنه، و «ط ع »18 سنه، وجميعهن طالبات، و«ا ح» 27 سنه، معيدة بنفس الجامعة، مقيمات بمحافظة أسيوط، وتم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة لهن، وإجراء الفحوصات الطبية للوقوف على مدى إصابتهن، ودرجة الإصابة التي لحقت بهن خلال حالة الاختناق، وجار تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.