مستقبل وطن الإسكندرية: ندوات لمناقشة المشروعات القومية وقانون التصالح

عقدت أمانة شئون الإسكان والمرافق بحزب مستقبل وطن الإسكندرية، برئاسة المهندس الاستشاري السيد حسن، اجتماعًا تنظيما لمناقشة خطة عمل الأمانة خلال الفترة المقبلة لتفعيل دورها على مستوى المحافظة، ومن بينها لمناقشة المشروعات القومية وقانون التصالح والبناء .

وذكر الحزب في بيان اليوم الجمعة، أن الاجتماع شهد حضور الدكتور سعيد عبدالعزيز عثمان، أمين المحافظة بحزب مستقبل وطن الإسكندرية، والمهندس الاستشاري السيد حسن أمين أمانة شئون الإسكان والمرافق بالمحافظة، وعدد من أعضاء الأمانة بالمحافظة والأمناء النوعيين بالأقسام، وتناول زيادة التفاعل مع المواطنين والعمل على تلبية احتياجاتهم.

وقال المهندس الاستشاري السيد حسن، أمين أمانة شئون الإسكان والمرافق بالمحافظة، إن الاجتماع ناقش خطة عمل لعقد ندوات أسبوعية عن المشروعات القومية والقوانين الخاصة بالإسكان مثل قانون التصالح والبناء ومنظومة التراخيص والإيجار داخل مقرات أمانة الأقسام والمقر الرئيسي، كما ناقش الاجتماع خطة عمل الأمانة خلال الفترة المقبلة لتفعيل دور الأمانة على مستوى المحافظة لدعم الأجهزة التنفيذية لها شئون الإسكان والمرافق.

وأضاف حسن، أن الاجتماع ناقش أيضًا خطة عمل المشاركة مع بعض الأمانات النوعية في عدة فاعليات لخدمة المواطنين مثل أمانة العمل الأهلي والعلاقات العامة والعمل الجماهيري