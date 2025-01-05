السيد البدوي: الحكومة الحالية تسير بخطى جيدة على طرق الإصلاح الاقتصادي

أكد السيد البدوي، رئيس حزب الوفد أن الحكومة الحالية تسير بخطى جيدة جدا على طرق الإصلاح الاقتصادي بمفهومه الشامل.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن اتحاد القبائل العربية منظمة تعمل لصالح المجتمع.

وأكد أن المعارضة لابد أن تصب فى صالح المواطن وتكون ضوء كاشف للرئيس، متمنيا أن يكون هناك حزب أكثرية أو أغلبية بشرط ألا يكون هناك تمييز أو انحياز من الدولة حتى لا يتم التشكيك في النسبة.

وأوضح أنه هناك احتياج لجذب المزيد من المستثمرين ولقاءات رئيس الحكومة جيدة مع رجال الأعمال ويبذل جهدا مشكورا.

واختتم: نحتاج تسريع الخطى في الخصخصة خاصة في المصانع المملوكة للدولة لأنه يجب طرحها للقطاع الخاص، مضيفا أن الدولة يجب أن تتخلى عن ملكيتها ولا تتمسك إلا بالمشروعات التي لا يقدر على القيام بها القطاع الخاص.