ورشة عمل لتعليم «الجرافيك ديزاين والتصوير» بطب أسنان عين شمس

نظم نادي الابتكار وريادة الأعمال بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس ورشة عمل لتعليم "الجرافيك ديزاين والتصوير"، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة والدكتور كريم البطوطي عميد الكلية والدكتورة ريهام مجدي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وإشراف الدكتورة أميرة النجار مدير نادي الإبتكار وريادة الأعمال بالكلية.

بحضور الدكتور إسلام عدلي مدير i club بجامعة عين شمس والمهندس مصطفى مجدي ممثل مركز i hub ، وقد أشار الدكتور إسلام عدلى فى كلمته للرؤية الجديدة لمركز الابتكار وريادة الأعمال وعن هدف وحدة دعم التكنولوچيا technology support unit

كما أشاد بالدور الذى تلعبه جامعة عين شمس للارتقاء بالبحث العلمي وتشجيع ودعم الأفكار الابتكارية وتشجيع الصناعة المحلية حتى يتم الاكتفاء ذاتيًا في كل المجالات.

وحاضر في اليوم العلمي المدرب المتميز عبد الرحمن شريف وتم شرح محاضرة عن الجرافيك ديزاين لإعداد الطلاب لمجموعة واسعة من الخيارات المهنية.

كذلك تم شرح كيفية تصميم العلامة التجارية والإعلانات والبوستر، وأيضًا طرق التصوير الفوتوغرافي المختلفة بالكاميرا أو الموبيل وذلك بحضور 55 طالبًا من النظام العادي و الكريديت ، والذين تبادلوا الاسئلة مع المدرب مع التطبيق المباشر لما تعلموه خلال الورشة.