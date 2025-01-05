«قومي المرأة» يختتم فعاليات المعسكر التدريبي للأسر بكفر الشيخ | صور

اختتم فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، أمس، فعاليات المعسكر التدريبي للأسر والذي استمر 3 أيام بقرية القرضا مركز كفر الشيخ بالنادي الرياضي واستهدف 15 أسرة (زوج وزوجة).

جاء هذا المعسكر التدريبي بقرية القرضا تحت رعاية الدكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، والمستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة وإشراف الأستاذة الدكتورة أماني شاكر، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة كفر الشيخ وآمال عبدالمنعم، مدير الإدارة العامة لمكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة فرع كفر الشيخ.

وحاضر في التدريب الشيخ محمد السعيد، من إدارة الفتوى الإلكترونية بالأزهر الشريف، وإيمان المسلماني، مدرب معتمد في برنامج الأمومة والأبوة التنشئة المتوازنة، وهبة الكيلاني، محامية مكتب شكاوى المجلس ومدرب معتمد في برنامج الأمومة والأبوة التنشئة المتوازنة، وليلى الدغيدي، مدرب معتمد في برنامج تعليم الأطفال القيم والأخلاق في ظل التنشئة المتوازنة.

وقالت الدكتورة أماني شاكر، تناول اليوم الثالث من المعسكر التدريبي الذي استهدف 15 أسرة (زوج وزوجة وأولاد من 8 سنوات إلى 14 سنة) أهمية التنشئة المتوازنة، والتحدث عن التأثير السلبي والإيجابي على تصرفاتنا وعلاقتنا بالآخرين، وكيفية تربية الأطفال تربية سليمة، وحقوق الأطفال، والزواج المبكر وختان الإناث متضمنًا تعريفه وأضراره والآثار الصحية والقانونية المترتبة عليه وأنواعه وطرق الوقاية.

وتابعت، وجرى تدريب الأطفال على الحوار والاستماع والإنصات، وإجراء برامج على مهارات الحديث والحوار والاستماع والإنصات الجيد، ومهارة عمل حوار ناجح، وإتيكيت التعامل وطلب الأشياء، بالإضافة إلى عمل برامج ترفيهية وسلوكية للأطفال ومشاركة الآباء لهم خلال اليوم، فضلا عن تقديم جوائز تشجيعية للأطفال.

وأشارت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة إلى تعريف الحاضرين بدور مكتب الشكاوى وما يقدمه من خدمات والخط الساخن 15115 وخدمات وحدة (لم الشمل) 19906.