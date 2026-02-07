نائب رئيس المحكمة العليا: ترسيخ التعاون بين مصر وإفريقيا

أكد المستشار محمد عماد النجار، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، خلال انطلاق أعمال الاجتماع التاسع لرؤساء المحاكم الدستورية: "منذ فجر التاريخ وعت الحضارة المصرية على مسلمة أساسية حاصلها أن الإزدهار الحقيقي لهذه لا يترعرع إلا بترسيخ أوجه التعاون والتكامل بين مصر وإفريقيا.

وأضاف أن الإتصال الجغرافي الوثيق بين سائر الدول الإفريقية ولد إتصالات حتميا تاريخيا، وأفرز تعاونا بناءا وتبادلا ثقافيا ملهما، نجح فى أن يصوغ علاقات متينة بين شعوب القارة.

وتابع أن التعاون والتكامل هو الذى رسخ أسس العلاقة الوثيقة التي تجمع شعوبنا معا.