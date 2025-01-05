هبة مجدي تتألق وتخطف الأنظار في الحلقة الأخيرة من «ساعته وتاريخه»

خطفت النجمة هبة مجدي الأنظار في الحلقة التاسعة والأخيرة من مسلسل “ساعته وتاريخه”، التي عرضت مساء أمس على شاشة قناة dmc، بالتزامن مع عرضها عبر منصة Watch It، جسدت هبة دور “فاطمة”، المرأة التي تدعم فتاة تعرضت للاعتداء وتسعى لكشف حقيقة الجاني ومعاقبته.. وبعد عرض الحلقة، لاقت إشادات واسعة من الجمهور الذي أشاد بأدائها المميز.

الحلقة العاشرة، التي حملت عنوان “شهادة حق”، تناولت قضية هتك العرض، إحدى الجرائم التي يواجهها القانون المصري بصرامة، واستعرضت الحلقة واقعة مؤثرة من محافظة الفيوم، حيث قُتل شخص أثناء محاولته الدفاع عن فتاة تعرضت للاعتداء. شارك في بطولة الحلقة كل من هبة مجدي، دنيا نعمان، ميشيل مساك، سيف محسن، أحمد أسامة، وإسلام خالد من نجوم “كاستينج”، وهي من تأليف سيف قنصوة وإخراج عمرو موسى.

وكانت قد نشرت الفنانة هبة مجدى تعليقًا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام صورا من كواليس مسلسل “ساعته وتاريخه”.

وعلقت هبة مجدي: "تجربة جديدة ومختلفة وتشرفت بيها من مسلسل ساعته وتاريخه من ملفات المحاكم المصرية قصة شهادة حق على قناة Dmc ومنصة Watch it".

يأتي مسلسل “ساعته وتاريخه” من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مستندًا إلى ملفات حقيقية من المحاكم المصرية، ويقدمها في سياق درامي مشوق.. ويضم العمل كوكبة من النجوم بجانب المواهب الجديدة المكتشفة عبر تجربة “كاستينج”.

شارك في كتابة السيناريو والمعالجة الدرامية محمود عزت، إلى جانب فريق كتابة ضم دينا ماهر، سيف قنصوة، ريم نهاد أمين، إنجي شكري، آسر أحمد، أحمد سمير، هدى الغراب، بينما ساهم في تطوير الحلقات أحمد عادل وعمرو موسى. كما أعد الملف البحثي أحمد سمير وآسر أحمد.