التشكيل النهائي لمجلس التشكيليين بالإسكندرية.. والإعادة على منصب النقيب بعد أسبوعين

أسفرت نتيجة انتخابات نقابة الفنانين التشكيليين فرع الإسكندرية عن انتخاب التشكيلي النهائي لشعب مجلس إدارة النقابة، فيما تقام جولة إعادة على منصب النقيب بين الفنان حسن وصفي والفنان أحمد الباز بعد أسبوعين أمس السبت 18 يناير بسبب تقارب عدد الأصوات.

وأعلنت نقابة الفنانين التشكيليين فرع الإسكندرية مساء أمس فوز أعضاء مجلس الإدارة ويمثلهم في شعبة (الجرافيك) مصطفى علي وريهام الفحام، وفي شعبة (التصوير) فاز مصطفى عيسى وصموائيل أنسي وفي شعبة (النحت) هاني السيد وأحمد عبدالسلام وفي شعبة (الديكور) فاطمة الزهراء بسيم ومحمد فؤاد.

وكان قد انطلق مارثون انتخابات التشكيليين بالإسكندرية منذ صباح أمس السبت، وتم في وقت سابق حسم انتخابات نقابة التشكليين الرئيسية بالأوبرا وأسفرت عن فوز طارق الكومي نقيبا عاما للفنانين التشكيليين، كما تم حسم انتخابات فرع التشكيليين بالدقهلية بفوز محسن صالح نقيبا وتشكيل مجلس الإدارة في مقرات التشكيليين الثلاثة.