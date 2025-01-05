محمود حمادة لاعب المصري: الزمالك كتاب مفتوح لنا.. وهدفنا الوصول لأبعد درجة في الكونفدرالية

شارك الإعلامي أحمد حسن تصريحات محمود حمادة اللاعب المصري عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن:"محمود حمادة لاعب المصري: الزمالك كتاب مفتوح لنا وهدفنا الوصول إلى أبعد درجة في الكونفدرالية".

وكان قد أكد الإعلامي أمير هشام، أن حسام عبدالمجيد مدافع الزمالك تلقى عرضًا من تيخوانا المكسيكي لكنه ليس متحمسًا للذهاب إلى هناك، لكنه يسعى لتعديل عقده مع القلعة البيضاء.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: "أوسوريو مدرب الزمالك السابق كان يسعى لضم حسام عبدالمجيد، لكن اللاعب ليس متحمسًا لخوض التجربة، ويرغب في البقاء داخل القلعة البيضاء خلال الموسم الجاري".

وأضاف: "حسام عبدالمجيد يسعى لاستغلال العرض المكسيكي، لكن من أجل تعديل عقده بقيمة مالية أعلى مما يحصل عليه الآن".