صُنعت في أوكرانيا.. مسيّرات بحرية صغيرة بحجمها كبيرة في تأثيرها|فيديو

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان:"صُنعت في أوكرانيا.. مسيّرات بحرية صغيرة بحجمها كبيرة في تأثيرها".

وذكر التقرير أن أوكرانيا طورت مسيرة بحرية جديدة تمثل نقلة نوعية في مجال التكنولوجيا البحرية غير المأهولة.

يتميز هذا الابتكار بحجمه الصغير، إذ لا يتجاوز طوله مترا واحدا، مع قدرات تشغيلية متطورة وفعالة.

من أبرز مميزات هذه المسيرة قدرتها على العمل لساعات طويلة بمدى تشغيلي واسع، إلى جانب إمكانية البقاء في وضع الاستعداد لعدة أيام دون الحاجة للصيانة أو إعادة الشحن، مما يجعلها مثالية للمهام الطويلة والمعقدة.

ويؤكد المطورون أن هذه المركبة متعددة الاستخدامات، حيث يمكن الاستفادة منها في نقل البضائع وتوصيل الإمدادات، ما يعزز مرونتها ويتيح استخدامها في مجالات متعددة.











