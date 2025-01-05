الشد العضلي في الساق أثناء النوم.. تعرف على أسبابه وأعراضه وعلاجه

الشد العضلي في الساق أثناء النوم يسمى أيضًا تشنجات الساق الليلية، هي تقلصات مؤلمة لا إرادية أو تشنجات في عضلات الساق وعادة ما تحدث أثناء النوم، لذا قدم الدكتور أحمد بدوى خبير التغذية العلاجية عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، أبرز أسباب الشد العضلي في الساق أثناء النوم، أعراضه ونصائح منزلية لعلاجه والوقاية منه:

1. أسباب مرضية

إليك أبرز الأمراض المسببة للشد العضلي في الساق أثناء النوم:

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تضيُّق العمود الفقري.

مشكلات في التمثيل الغذائي.

قصور الغدة الكظرية.

فقر الدم..

فرط نشاط الغدة الدرقية.

قصور الغدة الدرقية.

مرض السكري بأنواعه المختلفة.

هشاشة العظام.

2. تناول بعض أنواع الأدوية:

أدوية علاج ارتفاع ضغط الدم.

أدوية خفض الكوليسترول.

مدرات البول.

موانع الحمل الفموية.

3. بعض الأسباب العارضة التي تعد أحد أسباب الشد العضلي أثناء النوم، إليك أهمها:

الجفاف.

الاسهال.

التعب العضلي.

الحمل.

الجلوس لفترات طويلة.

الإفراط في استخدام العضلات.

الوقوف أو العمل على أرضيات خرسانية.

الجلوس بشكل غير صحيح.

يزداد خطر الإصابة بتشنجات الساق الليلية مع تقدم العمر، كما تزداد احتمالية إصابة النساء الحوامل بالشد العضلي في الساق أثناء النوم.

نصائح منزلية لعلاج الشد العضلي في الساق أثناء النوم:

1-التمدد أثناء النهار وقبل النوم، ركز على عضلات الساق والقدم.

2-شرب الكثير من الماء حيث يساعد الماء العضلات على القيام بوظائفها بشكل جيد.

3-الحركة خلال النهار لتمرين قدميك.

4-النوم تحت أغطية فضفاضة، خاصة إذا كان النوم على الظهر.

5-ممارسة بعض الرياضات الخفيفة قبل موعد النوم بقليل.

6-تجنب الأغطية الثقيلة والمطوية والتي تمنع النوم بشكل مستقيم.

7-التغيير من طبيعة نومك، ويفضل النوم على الظهر مع وضع وسادة بين قدميك.

8-قيادة الدراجة لمدة دقائق قليلة قد تساعدك على الحماية من الشد العضلي أثناء النوم.

9-إرخاء الساقيين قدر المستطاع عند الذهاب للنوم.

10-ارتدِاء أحذية مريحة وداعمة.