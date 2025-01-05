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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

مرأة ومنوعات

طرق تخزين القلقاس لمدة عام في الفريزر

تخزين القلقاس
تخزين القلقاس
رنا عصمت
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يعد القلقاس من الخضروات الشهية الغنية بالفوائد الصحية فهو من أفضل الأطعمة القادرة على تقليل الشعور بالتعب كما أنه يلعب دورا كبيرا في حماية الجسم من الإصابة بمرض السرطان.

لذا تحتاج أغلب النساء إلى معرفة بعض الطرق الصحيحة لتخزين القلقاس ، لذا قدم الشيف محمد عمر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طرق تخزين القلقاس لمدة عالم فى الفريزر.

 

طريقة تخزين القلقاس :-

1-ارتدي قفازات بلاستيكية عند تنظيف القلقاس، لأنه يحتوي على مادة قد تصيبكِ بالتحسس، وهي "حمض الأكساليك"، وإذا لم تتوافر لديكِ قفازات، ادهني يديكِ بـ زيت الطهي.

2- اغسلي القلقاس جيدًا، وقشريه بسكين أو باستخدام قشارة الخضراوات. قطعي القلقاس على شكل مكعبات صغيرة.

3-املئي قدرًا كبيرًا بالماء، ثم ضعيه على النار حتى الغليان.

4- اجمعي القلقاس في سلة استانلس ستيل، ثم ضعيها داخل القدر. غطي الوعاء، واتركي القلقاس على نار عالية، لمدة خمس دقائق.

 5-املئي قدرًا أكبر بالثلج، ثم أضيفي إليه ماء باردًا.

 6-ارفعي السلة من القدر الأول، ثم ضعيها في الماء المثلج، وقلبي القلقاس جيدًا، على أن يتم تبريده تمامًا خلال خمس دقائق.

7- صفي القلقاس المبرد جيدًا، ثم ضعيه في أكياس التخزين، بشرط يصفي جيدا .

 أغلقي الأكياس جيدًا، وضعيها في الفريزر على الفور

طريقة عمل القلقاس بالكزبرة الخضراء..

المقادير

1 كيلو قلقاس مقطع مكعبات

2 ملعقة كبيرة زيت

2 بصلة مفرومة

1 باقة كزبرة مفرومة

½ رأس ثوم مهروس

3 كوب ماء

ملح وفلفل أسود حسب الذوق

طريقة التحضير

نحمي ملعقة من الزيت في قدر عميق ونضع فيه البصل المفروم ونقلبه حتى يذبل .

نضيف القلقاس والماء والملح والفلفل الأسود ونحرك ثم نغطي القدر ونترك القلقاس ينضج على نار هادئة .

نحمي ملعقة من الزيت في مقلاة ثم نضيف الكزبرة المفرومة والثوم ونقلب حتى تذبل الكزبرة ويتحمر الثوم جيداً .

نضيف مزيج الكزبرة والثوم فوق القلقاس ونحرك ثم نغطي القدر ونترك المكونات على نار هادئة حتى تمتزج النكهات .

نضع القلقاس بالكزبرة الخضراء في طبق التقديم وبذلك يكون جاهزاً .

تخزين القلقاس طرق تخزين القلقاس لمدة عام فى الفريزر تخزين القلقاس لمدة عام فى الفريزر

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