قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زلزال جزائري| ثورة تصحيح بعد خسارة الأهلي الإفريقية.. وهذه قائمة اللاعبين الراحلين كاملة
«كولر» يفاجئ الجمهور بقرار الاعتزال في هذا التوقيت | تفاصيل
الحماية المدنية تنقذ طفلين تعطل بهما المصعد بالنزهة
موعد مباراة نادي الزمالك والمصري البورسعيدي.. وأبرز غيابات الفريقين والقنوات الناقلة
وزراء العدل والرياضة والتعاون الدولي يجرون محاكاة للتصويت الإلكتروني
أمة مصرية صلبة.. وزير الداخلية يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد
مصير كولر في الأهلي.. شوبير يكشف مفاجآت عن اجتماع الخطيب المنتظر
بعد رسالته للعوضي.. شريف دسوقي يروي تفاصيل أزماته المالية: مكنتش لاقي الرغيف الحاف
طرق الاستحمام في الشتاء دون الشعور بالبرد
خالد طلعت: أرقام شيكابالا في 2024 تُجبر اللاعب على الاعتزال فورا
فرصة ذهبية .. وظائف جديد في سكك حديد مصر | اعرف التخصصات
أسعار الدولار الآن في البنوك بمستهل التعاملات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

توك شو

رئيس الوزراء العراقي: ما يحدث في غزة مسؤولية الدول الكبرى

رئيس الوزارء العراقي
رئيس الوزارء العراقي
نهلة إبراهيم
×

أكد رئيس الوزراء العراقي: “نحن على أتم استعداد لمواجهة أي اعتداء مهما كان مصدره  وما يحدث في غزة مسؤولية الدول الكبرى والمجتمع الدولي”.

وأضاف رئيس الوزراء العراقي أن  التطورات في سوريا تؤثر على مستقبل المنطقة بأكملها ، مشيرًا إلى أن الحكومة استطاعت إبعاد العراق عن "الحزام الناري" الذي كاد يتسع في المنطقة بسبب الجرائم الإسرائيلية في غزة ولبنان.

وفي سياق متصل، عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا حيث أوضحت وسائل إعلام فلسطينية، أن الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية إلى محيط منزل محاصر في ميثلون جنوبي جنين بالضفة الغربية.

كما أشارت وسائل إعلام فلسطينية، إلى سماع دوي انفجارات في محيط المنزل المحاصر ببلدة ميثلون جنوبي مدينة جنين.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، أن الجيش قد شن أكثر من 100 غارة جوية على مختلف مناطق قطاع غزة خلال الأسبوع المنصرم. 

وزعم المتحدث باسم الاحتلال أن هذه الغارات استهدفت مواقع تابعة لحركة حماس والفصائل الفلسطينية المسلحة.

كما أضاف أن القوات الجوية الإسرائيلية ستواصل عملياتها وفقًا للخطط الأمنية المقررة، وأن الجيش مستعد لمواجهة أي تصعيد محتمل.

سوريا لبنان غزة المجتمع الدولي رئيس الوزراء العراقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف منحة عيد الميلاد لـ العمالة غير المنتظمة

1000 جنيه لكل مواطن.. أماكن صرف منحة «العمالة غير المنتظمة» بمناسبة عيد الميلاد

الأرصاد

15محافظة في مرمى الأمطار اليوم.. منخفض جوي يضرب البلاد والأرصاد تحذر

محمد الشناوي

قرار صادم من كولر ضد محمد الشناوي بعد الخسارة أمام شباب بلوزداد

سعر الذهب

سعر أقل جرام ذهب اليوم 5-1-2025

الخطيب وكولر

«حتحوت» يكشف أسباب الخلاف بين محمود الخطيب وكولر

الصلاة

أتكاسل عن صلاة الفجر لشدة البرد فهل على إثم؟.. علي جمعة يجيب

سقوط امطار

تحذير شديد اللهجة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

هنا الزاهد

في عيد ميلادها.. 10 صور أثارت ضجة لـ هنا الزاهد

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

216 ألف طن صادرات غذائية مصرية تصل إلى 180 دولة خلال أسبوع

سلامة الغذاء

الهيئة القومية لسلامة الغذاء تطلق تطبيقها الإلكتروني "بوابة التسجيل الموحد"

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21 اليوم 5-1-2025 في محلات الصاغة

بالصور

الشد العضلي في الساق أثناء النوم.. تعرف على أسبابه وأعراضه وعلاجه

الشد العضلي فى الساق
الشد العضلي فى الساق
الشد العضلي فى الساق

نجمة مسرح مصر سارة درزاوى تخطف الأنظار بجلسة تصوير حفل زفافها

سارة درزاوى
سارة درزاوى
سارة درزاوى

خلي بالك.. عضة الإنسان أخطر من عضة الكلب

عضة
عضة
عضة

بالشورت.. إطلالة أنغام في عيد ميلاد إلهام شاهين تثير الجدل بالسوشيال ميديا

انغام
انغام
انغام

فيديو

اعتزال لطفي لبيب

مش همثل تاني وكان لازم أزور العراق.. لطفي لبيب يكشف سبب اعتزاله الفن

نانسي عجرم

نانسي عجرم تفاجئ جمهورها بسبب البرد: «اسمحولي ألبس جاكيت»

اقفلوا بوقكوا و أنا بومب

بعد ظهوره بوزن زائد.. خالد الصاوي يروى تفاصيل إصابته بشلل فى المعدة

ياسمين فتح الله

إعلان حالة الطوارئ في الصين.. فيروس جديد يثير القلق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الفن والشعب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: نفسك في إيه؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نموذج للإصلاح بين الشريعة ومتطلبات العصر

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: آنَ لماسبيرو أن يعود .. آنَ لماسبيرو أن يقود

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بشروا ولا تنفروا

المزيد