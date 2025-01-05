رئيس الوزراء العراقي: ما يحدث في غزة مسؤولية الدول الكبرى

أكد رئيس الوزراء العراقي: “نحن على أتم استعداد لمواجهة أي اعتداء مهما كان مصدره وما يحدث في غزة مسؤولية الدول الكبرى والمجتمع الدولي”.



وأضاف رئيس الوزراء العراقي أن التطورات في سوريا تؤثر على مستقبل المنطقة بأكملها ، مشيرًا إلى أن الحكومة استطاعت إبعاد العراق عن "الحزام الناري" الذي كاد يتسع في المنطقة بسبب الجرائم الإسرائيلية في غزة ولبنان.



وفي سياق متصل، عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا حيث أوضحت وسائل إعلام فلسطينية، أن الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية إلى محيط منزل محاصر في ميثلون جنوبي جنين بالضفة الغربية.

كما أشارت وسائل إعلام فلسطينية، إلى سماع دوي انفجارات في محيط المنزل المحاصر ببلدة ميثلون جنوبي مدينة جنين.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، أن الجيش قد شن أكثر من 100 غارة جوية على مختلف مناطق قطاع غزة خلال الأسبوع المنصرم.

وزعم المتحدث باسم الاحتلال أن هذه الغارات استهدفت مواقع تابعة لحركة حماس والفصائل الفلسطينية المسلحة.

كما أضاف أن القوات الجوية الإسرائيلية ستواصل عملياتها وفقًا للخطط الأمنية المقررة، وأن الجيش مستعد لمواجهة أي تصعيد محتمل.