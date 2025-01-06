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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

تكنولوجيا وسيارات

تسريبات تشوق لتصميم هاتف Galaxy S25 الجديد من سامسونج

سلسلة هواتف Galaxy S
سلسلة هواتف Galaxy S
لمياء الياسين
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سلسلة هواتف S24 Ultra من سامسونج لطالما كانت هي المعيار للهواتف الذكية الرائدة التي تعمل بنظام Android، ومن المتوقع أن يتم إطلاق سلسلة هواتف  Galaxy S25 القادمة في  حدث Galaxy Unpacked 2025 في 22 يناير، وهو الموعد الذي قد يتم فيه الإعلان عن هواتف Galaxy الرائدة الجديدة، وقد يتم طرحها للبيع بدءًا من 7 فبراير وكن هل من المتوقع  أن تقدم سامسونج تصميمًا مميزًا وهاتفًا يستحق الانتظار 

مواصفات هاتف Samsung Galaxy S25

وفقًا لموقع gizmochina. من المتوقع يتم إطلاق الهاتف في 22 يناير، بالعديد من الميزات العصرية وهي كالتالي

على الجانب الآخر وفقا للتسريب الأخير من Ice Universe خلال الساعات القليلة الماضية  فأن هاتف Galaxy S25 Ultra سيأتي بإطارات رفيعة للغاية مقارنة بالأجيال السابقة. وعلى الرغم من أن الصورة  المسربة لا تكشف عن التصميم الكامل للجهاز، إلا أنه في المقابل  الجزء المعروض منها يظهر زوايا دائرية تُعزز من أناقة تصميم الهاتف .

وتأتي التسريبات خلال الساعات الآخيرة إلى أن الجانب الأيمن من الهاتف قد يأتي بدون أزرار ، وهو أمر غير منطقي، إذ يجب أن يحتوي هذا الجانب على زر الطاقة وبعض من أزرار التحكم في مستوى صوت الهاتف. وقد أثار هذا التعديل المحتمل في الصورة بعض التساؤلات حول دقتها.

على الجانب الآخر يعد المثير للاهتمام أيضًا أن  المسرب الشهير Ice Universe قام بحذف المنشور والذي شارك فيه الصورة، وذلك ربما لتجنب آية  رد فعل من قبل سامسونج بعد تسريب صورة يُزعم أنها تعد واقعية للجهاز.

وتؤكد تقارير متعددة أن هاتف Galaxy S25 Ultra سينلق بحواف أرق بنسبة تزيد عن 30٪ مقارنة بسابقه من الهواتف هذا التطوير في تصميم الهاتف يجعل تصميمه أكثر جاذبية وعصرية.

من بين أبرز التفاصيل التي كشفتها الصورة المسربة، وجود شاشة مسطحة بالكامل، وهو ما تكرر الحديث عنه في تقارير سابقة. يبدو أن سامسونج تسعى إلى الجمع بين الأناقة والعملية في تصميم هذا الهاتف الرائد.

على الرغم من أن التسريبات الحالية تُعطي لمحة مثيرة للجدل عن تصميم Galaxy S25 Ultra، إلا أنه يجب التعامل معها بحذر

1. تصميم مختلف

تأتي سلسلة هواتف S24 Ultra بمظهرًا أنيقًا، إلا أنها تميل إلى الانغماس في راحة اليد، مما يجعل حمله لفترة أطول أمرًا غير مريح. يمنح التصميم الدائري لهاتف S25 Ultra مظهرًا أنيقًا مع جعله مريحًا للإمساك به.
من المتوقع أن يحمل طراز Ultra دعامة من التيتانيوم مرة أخرى، بينما ستكتفي الموديلات الأخرى بإطار من الألومنيوم. كما نتوقع أيضًا وجود فتحة لقلم S Pen في الجزء السفلي من طراز Ultra، تمامًا مثل الموديلات السابقة.

2. شاشة أكبر وأكثر سطوعًا

ستحصل سلسلة هواتف  Galaxy S25، أو على الأقل طراز Ultra، على ترقيات في الشاشة. ووفقًا للمسرب الشهير Ice Universe، فإن شاشة S25 Ultra يبلغ قياسها 6.86 بوصة،  وسيكون الهاتف الجديد عرضه 77.6 ملم وحواف  2.3 ملم و قد يحتوي هاتف Galaxy S25 الأساسي أيضًا على شاشة أكبر قليلاً مقاس 6.36 بوصة لتتناسب مع iPhone 16 Pro.

3. لا توجد شريحة Exynos 

من المتوقع أن يعمل الهاتف بشريحة Snapdragon 8 Elite لجميع الأسواق ، بما في ذلك الهند. 

أما عن مواصفات فيأتي الهاتف بمعالج كوالكوم سنابدراجون 8 إيليت الذي تم إطلاقه
Snapdragon 8 Elite هو شريحة قوية بقدرات قوية لوحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات.
تشير التقارير إلى أن شركة Samsung ستتخلى عن إصدار ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8 جيجابايت في مجموعة S25 بأكملها. ومن المرجح أن يتم شحن جميعها بسعة 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي كمعيار ، وهو ما سيكون ترقية كبيرة على Galaxy S24.

ومن المتوقع أن تكون الكاميرات أفضل في سلسلة هواتف Galaxy S25 كما يتوقع أي شخص. وفقًا لتسريب حديث ، سيستخدم S25 Ultra نفس مستشعر 200 ميجابكسل. كما أن 12 ميجابكسل (مع تقريب بصري 3x) و 50 ميجابكسل (تقريب بصري 5x) متطابقان أيضًا مع Galaxy S24 Ultra

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