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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أخبار البلد

تجديد رخصة القيادة 2025 .. الرسوم والأوراق المطلوبة

رخصة القيادة
رخصة القيادة
أمينة الدسوقي
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تعد رخصة القيادة  من بين الوثائق العامة لكل مواطن  يرغب في القيادة  حيث أنها وثيقة تمنح الشخص الحق في قيادة المركبات على الطرق العامة، وعليها يسعي الكثير من المواطنين إلي تجديد رخصة القيادة ومعرفة الخطوات اللازمة لذلك.

خطوات تجديد رخصة القيادة

وهناك مجموعة من الإجراءات والخطوات التي يلزم علي الراغبين في تجديد رخصة القيادة 2025 القيام بها والتي تتضمن ما يلي :- 
- تبدأ أولى الخطوات بالتوجه إلى إدارة المرور من أجل تجديد رخصة القيادة 
- تتضمن الخطوة الثانية فى تقديم طلب التجديد ودفع الرسوم المقررة.
- التأكد من استكمال البيانات.
- في هذه الخطوة يتم دفع الرسوم عبر منافذ الدفع المحددة من إدارة المرور أو عبر الإنترنت في بعض الحالات.
- و بعد إتمام الإجراءات، اخيرا يمكن للمواطن استلام رخصة القيادة المجددة بعد فترة قصيرة، وفقًا للإجراءات المتبعة في إدارة المرور.

المستندات المطلوبه لتجديد رخصة القيادة 2025

قبل التوجه لإدارة المرور يلزم علي المواطن الراغب فى تجديد رخصة القيادة تحضير المستندات المطلوبة والتي تشمل ما يلي:- 
- تقديم بطاقة الرقم القومي سارية.
- تقديم الرخصة القديمة.
- تقديم 4 صور شخصية حديثة.
- تقديم نموذج طلب تجديد الرخصة، ويمكن الحصول عليه من إدارة المرور.
- تقديم شهادة طبية (اختبار طبي يشمل نظر وسمع، ويمكن إجراؤه في المستشفيات الحكومية أو العيادات المعتمدة).
- دفع الرسوم المقررة (تختلف حسب نوع الرخصة وفئتها).

خطوات الاستعلام عن مخالفات رخصة القيادة

- تبدأ أولى الخطوات بالدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية 
-  اختيار خدمة الاستعلام عن المخالفات للاستعلام عن المخالفات المرورية.
-  فى هذه الخطوة يتم إدخال البيانات المطلوبة والتي تتضمن رقم رخصة القيادة أو رقم اللوحة المعدنية (رقم السيارة) - الرقم القومي لصاحب الرخصة.

- بعد التأكد من  البيانات يتم الضغط على زر "استعلام".
- وأخيرا يتم عرض المخالفات التي تم تسجيلها على الرخصة أو السيارة، بما في ذلك قيمة المخالفة وأماكنها.

طرق سداد مخالفات رخصة القيادة 

- عن عبر بوابة مصر الرقمية 
- من خلال تطبيقات الموبيل مثل تطبيق "مخالفاتي" يقدم خدمة سداد المخالفات المرورية عبر الهاتف المحمول.
- يمكن سداد مخالفات رخصة القيادة  عبر مراكز خدمات المرور: يمكن التوجه إلى مراكز خدمات المرور في مختلف المحافظات لسداد المخالفات مباشرة هناك.

سداد مخالفات رخص القيادة واستخراج شهادة براءة الذمة

ويمكن عبر بوابة مصر الرقمية سداد مخالفات رخص القيادة واستخراج شهادة براءة الذمة، حيث يمكن الاستعلام عن مخالفات رخص مركباتك والإطلاع على نماذج المخالفات المسجلة.

حيث تتضمن المستندات المطلوبة لذلك (نوع الرخصة - رقم الرخصة)

الرسوم المطلوبة لتجديد رخصة القيادة

- رسم الضريبة لمدة 10 سنوات بـ 615 جنيها فقط شامله رسم تنمية موارد الدولة والتأمين.
- رسم استمارة بيانات الرخصة بـ 105 جنيهات.
- سعر حافظة لرخصة القيادة 65 جنيهًا يتم الحصول عليها من وحدة المرور.
- رسم اختبار إشارات يقدر بـ 50 جنيهًا
- رسم طابع شرطة بـ 15 جنيها.
- رسم نموذج 256 لطلب الرخصة يتم الحصول عليه من المرور بسعر 45 جنيهًا.
- تكلفة الكشف الطبى ( الرمد - فصيلة الدم - فحص الأطراف ) تبلغ حوالى 1050 جنيه.
- دفع رسوم للرخصة بدون المخالفات 1070 وقد تزيد نسبيًا عن ذلك.

خدمات بوابة مصر الرقمية

ويمكن عبر بوابة مصر الرقمية الحصول علي مجموعة من الخدمات الخاصة بالمركبات والتي تتضمن ما يلي :- 


يُمكنك تجديد رخصة المركبة والاستعلام وسداد المخالفات المرورية المختلفة عن طريق البوابة دون الحاجة للانتظار.
- تَظلُم على مخالفات رخص مركبات
- سداد مخالفات رخص المركبات واستخراج شهادة براءة الذمة
- تجديد رخصة مركبة
- بدل فاقد رخصة مركبة
- بدل تالف رخصة مركبة
- تحرير عقد بيع مركبة
- تحرير توكيل بيع مركبة
- تحرير توكيل إدارة مركبة
- استعلام عن مخالفات رخصة مركبة


- التأكد من صحة بيانات مركبة
- سداد مخالفات مركبة لمالك آخر
- تحرير عقد بيع دراجة نارية
-تحرير توكيل بيع دراجة نارية
- تحرير توكيل إدارة دراجة نارية

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