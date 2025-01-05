أحوال مدنية وجوازات ومرور.. عين شمس تطلق خدمات جماهيرية بحرم المدينة الجامعية

تعتزم وزارة الداخلية بالتعاون مع جامعة عين شمس تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس ممثلة في قطاع التعليم والطلاب إطلاق عدد من الخدمات الجماهيرية (الأحوال المدنية/ الجوازات/ المرور) من خلال استضافة السيارات المتنقلة، بحرم المدينة الجامعية طلبة "بجوار مسجد المدينة" وذلك اليوم الأحد الموافق ٢٠٢٥/١/٥ من الساعه العاشره صباحاً وحتى الرابعه مساءً.

وتوفر الجامعة كافة سبل الراحة لجميع المترددين سواء من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب وأداء خدمة مميزة من خلال فريق عمل طلاب أسرة طلاب من أجل مصر وفريق إداري الإدارة العامة لرعاية الشباب وذلك بإشراف وتنسيق عام من إبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب.

وكان قد نظم نادي الإبتكار و رياده الأعمال بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس ورشة عمل لتعليم "الجرافيك ديزاين والتصوير"، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة والدكتور كريم البطوطي عميد الكلية و الدكتورة ريهام مجدي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وإشراف الدكتورة أميرة النجار مدير نادي الإبتكار وريادة الأعمال بالكلية.

بحضور الدكتور إسلام عدلي مدير i club بجامعة عين شمس والمهندس مصطفى مجدي ممثل مركز i hub ، و قد اشار الدكتور إسلام عدلى فى كلمته للرؤية الجديدة لمركز الإبتكار وريادة الأعمال وعن هدف وحدة دعم التكنولوچيا technology support unit

كما أشاد بالدور الذى تلعبه جامعة عين شمس للارتقاء بالبحث العلمي و تشجيع ودعم الافكار الابتكارية وتشجيع الصناعه المحلية حتى يتم الاكتفاء ذاتيا في كل المجالات.

وحاضر في اليوم العلمي المدرب المتميز عبد الرحمن شريف وتم شرح محاضرة عن الجرافيك ديزاين لإعداد الطلاب لمجموعة واسعة من الخيارات المهنية.