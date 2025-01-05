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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

تكنولوجيا وسيارات

سعر iPhone 17 Air.. أخف آيفون على الإطلاق

iPhone 17 Air
iPhone 17 Air
قسم التكنولوجيا
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بدأت التسريبات في الظهور بشكل مكثف عن هاتف آبل الجديد آيفون 17 آير، الذي سيكون البديل لفئة آيفون بلس، وسيكون بنفس السعر، ولكن مع اختلاف كلي في التصميم والوزن بكل تأكيد.

وبحسب موقع “فون آرينا” التقني، سيبلغ سعر iphone 17 air حوالي 800 دولار أمريكي، وهو نفس سعر آيفون 16 الحالي، وهو مصمم ليستهدف محبي الجمال والأناقة من المستهلكين.

وبالطبع سيكون أقل في المواصفات من آيفون 17 العادي، وكذلك آيفون 17 برو وآيفون 17 برو ماكس، بينما سيكون سمك الهاتف 6.25 ميلليمتر فقط، بينما سمك آيفون 16 الحالي 7.8 ميلليمتر.

وفسر خبراء قرار آبل باستبدال فئة الـ  Plus أنها دوماً الأقل مبيعاً بين كل إصدارات آيفون، لذلك تأمل الشركة الأمريكية في زيادة حصة مبيعاتها عبر iphone 17 air.

iPhone 17 Air

كما أن الهاتف يستهدف منافسة الغريم التقليدي آبل، بعدما كشفت أحدث التسريبات أن سامسونج ستطرح هاتف مماثل يحمل إسم Galaxy S25 Slim.

يذكر أن آبل كانت قد أعلنت عن خصومات هائلة على هواتف آيفون المتواجدة رسمياً في السوق الصيني، حيث تسعى لحصد نسبة مبيعات كبيرة مثل باقي منافسيها، وهو ما يظهر جلياً في استراتيجية تسعيرها الجديدة.

وتحاول آبل بكل طاقتها الحفاظ على صدارة السوق الصينية، حيث دخلت بين أكثر 5 علامات مبيعاً في الصين في الربع الثاني من العام الماضي، بعدما تصدرت فيفو الصينية مبيعات السوق المحلية.

آيفون آبل iPhone 17 Galaxy S25 Slim آيفون 17 iPhone 17 Air آيفون 17 آير

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