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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

مرأة ومنوعات

تكشفها يديك وقدميك.. 7 أعراض لنقص فيتامين ب 12

فيتامين ب 12
فيتامين ب 12
هاجر هانئ
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يمكن أن توفر يديك وقدميك أدلة حيوية حول صحتك العامة،  إن التعرف على أعراض نقص فيتامين ب 12 في وقت مبكر يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في جودة حياتك. 

هل لاحظت يومًا أحاسيس غير عادية في يديك أو قدميك وتجاهلتها وكأنها لا شيء؟ قد يكون الوقت قد حان للانتباه إلى ذلك لأن جسمك لديه طريقة للإشارة عندما يكون هناك خطأ ما ويمكن أن يكشف عن بعض الأدلة المفاجئة حول صحتك، غالبًا ما يمر فيتامين ب 12 ، وهو عنصر غذائي لوظائف الأعصاب وصحة الدم ، دون أن يلاحظه أحد عندما يكون ناقصًا، لكن يديك وقدميك قد تحاولان إخبارك بخلاف ذلك، لقد أدرجنا هنا سبع علامات تحذيرية يمكن أن تشير إلى نقص فيتامين ب 12 - ولماذا لا يجب تجاهلها.


1. الإحساس بالوخز (التنميل)
من الأعراض الشائعة لنقص فيتامين ب12 الشعور بوخز في اليدين والقدمين، والذي يوصف عادة بأنه "وخز الإبر"، ويحدث هذا لأن فيتامين ب12 ضروري للحفاظ على غلاف الميالين المحيط بالأعصاب وحمايتها، وبدون وجود كمية كافية من فيتامين ب12، يمكن أن يحدث تلف في الأعصاب، مما يؤدي إلى أحاسيس غير طبيعية. وبمرور الوقت، يمكن أن يؤدي نقص فيتامين ب12 غير المعالج إلى تلف دائم في الأعصاب.
2. الخدر
يمكن أن يكون الخدر في اليدين أو القدمين أيضًا علامة على نقص فيتامين ب12، تنشأ هذه الأعراض عندما تفشل الخلايا العصبية في نقل الإشارات بشكل فعال بسبب نقص فيتامين ب12 إنها علامة مقلقة غالبًا ما تصاحب الوخز ولا ينبغي تجاهلها، خاصة إذا استمرت أو ساءت.
3. ضعف العضلات
يمكن أن يؤثر نقص فيتامين ب12 على الأعصاب الحركية، مما يؤدي إلى ضعف العضلات في اليدين والقدمين، وقد يؤدي هذا إلى صعوبة أداء المهام البسيطة مثل الإمساك بالأشياء أو المشي. وبمرور الوقت، قد يؤدي نقص فيتامين ب12 غير المعالج إلى إعاقة الحركة والتوازن.
4. حساسية البرد
هل تشعر ببرودة غير عادية في يديك وقدميك؟ قد يكون هذا بمثابة علامة تحذيرية أخرى، فيتامين ب12 ضروري لإنتاج خلايا الدم الحمراء الصحية التي تنقل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، يمكن أن يؤدي نقصه إلى فقر الدم، مما يؤدي إلى انخفاض تدفق الدم والشعور بالبرودة في ظروف الطقس القاسية.
5. إحساس بالحرق
يشعر بعض الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين ب12 بحرقان في أيديهم أو أقدامهم، ويرتبط هذا العرض بتلف الأعصاب الناجم عن مستويات غير كافية من فيتامين ب12، وقد يكون الشعور بالحرقان خفيفًا في البداية، ولكن يمكن أن يشتد إذا ظل النقص دون علاج.
6. فقدان التنسيق
يمكن أن يؤدي نقص فيتامين ب12 الشديد إلى صعوبات في التوازن والتنسيق. تظهر هذه الأعراض بشكل خاص في القدمين والساقين، مما يجعل الأنشطة مثل المشي أو صعود السلالم صعبة، وإذا تم تجاهلها، فقد تؤثر بشكل كبير على الحركة بشكل عام.
7. تغيرات جلدية في اليدين والقدمين
يعد شحوب الجلد أو اصفراره (اليرقان) على اليدين والقدمين من الأعراض الأخرى لنقص فيتامين ب12، ويحدث هذا بسبب نقص خلايا الدم الحمراء السليمة وتحلل الهيموجلوبين، وإطلاق البيليروبين الذي يعطي الجلد لونًا مصفرًا، كما قد تشير الأظافر الهشة أو الجروح البطيئة الشفاء في الأطراف إلى نقص فيتامين ب12.

ما هي أسباب نقص فيتامين ب12؟
هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى نقص فيتامين ب12، بما في ذلك:
- نقص الغذاء: الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا أو نباتيًا هم أكثر عرضة للخطر لأن فيتامين ب12 يوجد بشكل أساسي في الأطعمة ذات الأصل الحيواني مثل اللحوم والبيض ومنتجات الألبان.
- سوء الامتصاص: يمكن لحالات مثل فقر الدم الخبيث، أو مرض كرون، أو مرض الاضطرابات الهضمية أن تتداخل مع امتصاص فيتامين ب12.
- الأدوية: قد يؤدي الاستخدام طويل الأمد للأدوية مثل مثبطات مضخة البروتون (PPIs) والميتفورمين إلى إعاقة امتصاص فيتامين ب12.
- الشيخوخة: غالبًا ما يعاني كبار السن من انخفاض مستويات حمض المعدة، وهو أمر ضروري لامتصاص فيتامين ب12.
المصدر: timesnownews.

فيتامين ب 12 وظائف الأعصاب صحة الدم

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