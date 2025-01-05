وزير الماليةيزف بشرى: 2025 أفضل على الحكومة والشعب والمستثمرين

توقع وزير المالية الدكتور أحمد كوجاك، أن يكون عام 2025 أفضل بالنسبة للحكومة والشعب والمستثمرين من جهة التحديات، قائلاً :"عام 2024 كان مليئاً بالتحديات، وليس ذلك معناه إنتهائها لكنها، لاتزال مستمرة لكن لدينا أسس جيدة للبناء عليها، والتي تجعل الانطباعات أفضل في عام 2025 لدفع الوضع الاقتصادي أفضل وستكن أفضل من العام السابق ".

خفض معدلات التضخم و أخبار إيجابية للمواطنين

وتابع وزير المالية الدكتور أحمد كوجاك، خلال أول لقاء تلفزيوني له مع الاعلامية لميس الحديدي، المذاع على شاشة “ON"، أن أهم تحدي له في العام الجديد هو السعي لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بالجودة والكفاءة، لان الاقتصاد في النهاية يخص المواطن والتأثير المطلوب هو تحسين جودة الخدمات الموجهة للمواطن.

وأكمل وزير المالية الدكتور أحمد كوجاك، نعمل على خدمة المواطن وتحسين جودة الخدمات المقدمة له.

وزف وزير المالية الدكتور أحمد كوجاك، بشرى سارة للمواطنين بأنه خلال عام 2025 أنه سيجري خفض معدلات التضخم بالاضافة إلى أخبار إيجابية للمواطنين.