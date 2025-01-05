ابنها كشف علاقتها برجل فغـ ـرست طبقا مكسورا في رقبته| ماذا حدث؟

أم بلا رحمة في الجيزة، عاتبها نجلها على علاقتها غير الشرعية برجل غريب، بعد انفصالها عن والده فما كان منها إلا أن غرست طبقا مكسورا في رقبته نتج عنه إصابته ونقله للمستشفى والقبض عليها.

أم تشرع في قتل ابنها بالهرم بسبب علاقة

قصة سيدة الجيزة دارت أحداثها في منطقة الهرم غرب المحافظة حيث انفصلت السيدة عن زوجها، وربطتها علاقة غير شرعية بـ شاب آخر، وما أن علم نجلها حتى توجه اليها وعاتبها على تصرفاتها التي وصفها بالفضيحة.

نشبت مشادة كلامية بين سيدة الهرم ونجلها تطورت إلى مشاجرة قامت خلالها بالكسر طبق كان متواجد أمامها وغرست جزء منه في رقبته، ثم ألقت الشرطة في الجيزة القبض عليها.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من المستشفى بوصول مراهق مصابا بطعنة في الرقبة من اداة حادة وحالته العامة سيئة، انتقلت على الفور قوات الامن من قسم شرطة الهرم وتبين من الفحص ان المجني عليه عامل دليفري وان والدته وراء ارتكاب الواقعة.

وأشارت التحريات التي أجرتها أجهزة مديرية أمن الجيزة، الى ان خلافا نشب بين المجني عليه ووالدته بعدما علم بارتباطها بعلاقة عاطفية برجل غريب بعد انفصالها عن والده علاوة على مطالبته لها بتعديل تصرفاتها ما اثار غضبها ودفعها لكسر طبق زجاجي وغرس جزء من في رقبته.

ألقت مباحث الجيزة القبض على الام المتهمة واعترفت بارتكاب الجريمة مؤكدة عدم نيتها في قتل ابنها. وتم نقل الابن الى المستشفى

تم تحرير محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واخطرت النيابة العامة في الجيزة لمباشرة التحقيق، حيث طلبت النيابة تحريات المباحث في الجيزة حول الواقعة واستعلمت عن الحالة الصحية للأبن المصاب في المستشفى وقررت حبس الأم على ذمة التحقيقات التي تجرى معها.