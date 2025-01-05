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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

مشفتش حد زيه .. هشام عباس يوجه رسالة للموسيقار الراحل أحمد الحجار

هشام عباس
هشام عباس
تقى الجيزاوي
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تحدث الفنان هشام عباس عن الموسيقار  الراحل أحمد الحجار الذى كان من المقرر أن يحيي حفل ذكراه الذى أقيم اليوم بدار الأوبرا المصرية.

وقال هشام عباس فى تصريح خاص لموقع “صدي البلد” أن أحمد الحجار  ألحانهُ تلمس القلب  وإنسان خلوق ، خفيف زي النسمة. ما شوفتش عمري حد زيهُ.

واستكمل حديثه: أنا اتشرفت إني غنيتلهُ لحن جميل زي أنا حلمك. والأغنية عاشت و هاتفضل عايشة من صدق اللحن و جمالهُ. ربنا يرحمه و يسكنه فسيح جناتهُ.

وتعرض الفنان هشام عباس لوعكة صحية مفاجئة خلال الساعات القليلة الماضية وأدت لإعتذاره عن حفل ١٠٠ سنة غنا الذى من المقرر إقامته غدا بدار الأوبرا المصرية. 

وقال الفنان هشام عباس فى تصريح خاص لموقع “صدي البلد”.

“الحمد لله على كل شيء. أنا تمام بس عندي إلتهاب حاد في الحنجرة بسبب دور برد جامد كنت فاكره في نهايتهُ وروحت غنيت حفلتين ورا بعض فرق يوم وبعد حفلة راس السنة. صوتي إبتدا يروح و رحت للدكتور و كتبلي راحة تامة بدون كلام لمدة ٢٠ أيام و وحتى لو صوتي رجع في نص المدة يجب إتمام المدة للتأكد من سلامة الحبال الصوتية. 

وأضاف عباس "الحمد لله على كل شيء. حصللي كدة قبل كدة كذا مرة بس المرة دي شديدة شوية أكتر يمكن علشان دور البرد كان جامد و كحة شديدة. الحمد لله على كل شيء”.

وفى وقت لاحق، علق الفنان الكبير علي الحجار، على حفل بليغ حمدي بمشروع "100 سنة غنا"، موضحًا أن بليغ حمدي كان يؤلف أغاني وشاعرا واسمه مسجل في جمعية المؤلفين، مشيرا إلى أن فكرة المشروع ليست قائمة على فكرة إعادة التراث فقط لأنه لا يقتصر على الغناء، ولا يصح منع المهرجانات.

وقال “الحجار”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إنهم وضعوا جملة "يا أرضنا" بصوت بليغ حمدي في مقدمة أغنية "لحن الأرض".

وأضاف: "نفسي الحفلة اللي اتعملت امبارح تتعمل الأسبوع الجاي في الإسكندرية.. لكن الميزانية هي التي عطلت هذه الفكرة".

وتابع: "فكرة مشروع "100 سنة غنا" قائمة على توزيعات جديدة للألحان القديمة، وبدفع من أموالي الخاصة في إحياء هذا المشروع، وفكرة هذا المشروع قائمة على وجود مطربين ومطربات شباب في كل حفلة"، متمنيًا إتاحة إقامة حفلات مشروع "100 سنة غنا" بمسرح الإسكندرية وجميع المحافظات

أحمد الحجار هشام عباس الموسيقار الراحل أحمد الحجار

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