الأنثى أم الذكر.. طرق شراء القلقاس الجيد للطبخ

ينتشر القلقاس في فصل الشتاء، ويقال إن القلقاس منه الأنثي والذكر، ولكن هناك طرق لاختيار القلقاس الجيد، يمكنك اتباع النصائح التالية:

1. الشكل الخارجي: اختر القلقاس ذو الشكل المستدير أو البيضاوي، حيث يكون أسهل في التقشير.



2. الملمس: يجب أن يكون القلقاس صلبًا وثقيلًا بالنسبة لحجمه، مما يدل على أنه طازج ومليء بالماء.



3. اللون: ابحث عن قلقاس له قشرة بنية نظيفة وخالية من البقع الداكنة أو الفطريات، والتي قد تشير إلى تلفه.



4. الرائحة: تجنب القلقاس الذي له رائحة كريهة أو عفن، إذ يشير ذلك إلى تلفه.



5. الحجم: غالبًا ما تكون الأحجام المتوسطة أفضل، حيث تكون أكثر طراوة وأسهل في الطهي مقارنةً بالأحجام الكبيرة جدًا.



6. المحاولة عند الشراء: إذا أمكن، قم بقطع جزء صغير للتأكد من أن داخله أبيض ونظيف وخالٍ من البقع أو اللون البني.

بإتباع هذه النصائح، ستتمكن من اختيار قلقاس طازج وذي جودة جيدة لطهي أطباق لذيذة.