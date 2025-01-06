سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم

شهد سعر الدولار انخفاضا بقيمة 10 قروش خلال مستهل تعاملات الأسبوع الجاري، مقارنة بسعر إغلاق الخميس الماضي.

يقدم موقع "صدى البلد" لقرائه، خدمة التعرف على سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم، الإثنين 6-1-2025 وفقًا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة بالسوق المصرية.

سعر الدولار اليوم الإثنين

‎سعر الدولار في البنك المركزي المصري:

50.63 جنيه للشراء، مقابل 50.76 جنيه للبيع

‎سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي:

‎50.74 جنيه للشراء، مقابل 50.84 جنيه للبيع.

‎سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

‎50.74 جنيه للشراء، مقابل 50.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي:

‎50.66 جنيه للشراء، مقابل 50.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي:

‎50.66 جنيه للشراء، مقابل 50.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية:

‎50.65 جنيه للشراء، مقابل 50.75 جنيه للبيع.

‎سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول:

‎50.61 جنيه للشراء، مقابل 50.71 جنيه للبيع.

‎سعر الدولار في بنك مصر:

‎50.66 جنيه للشراء، مقابل 50.76 جنيه للبيع.

‎سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:

‎50.66 جنيه للشراء، مقابل 50.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد:

‎50.67 جنيه للشراء، مقابل 50.76 جنيه للبيع.

‎سعر الدولار في بنك قناة السويس:

‎50.65 جنيه للشراء، مقابل 50.75 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك ميد بنك:

‎50.60 جنيه للشراء، مقابل 50.70 جنيه للبيع

أفضل سعر لشراء الدولار يوم الإثنين

يقدم بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 50.74 جنيه للشراء

أقل سعر لبيع الدولار اليوم الإثنين

يقدم بنك ميد بنك نحو 50.70 جنيه للبيع

متوسط سعر الدولار اليوم الإثنين

سجل متوسط سعر الدولار في مصر 50.70 جنيه

سعر الجمارك

سعر بيع الدولار في الجمارك نحو 50.76 جنيه