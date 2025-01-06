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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

اقتصاد

الرقابة المالية: 6.7 مليار جنيه تمويلات لعملاء التمويل الاستهلاكي خلال سبتمبر

نقود مصرية- صورة أرشيفية
نقود مصرية- صورة أرشيفية
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ارتفعت قيمة التمويلات الممنوحة لعملاء نشاط التمويل الاستهلاكي خلال سبتمبر الماضي، بنسبة 67% على أساس سنوي.

وكشف أحدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية حول أنشطة القطاع المالي غير المصرفي خلال سبتمبر 2024، أن قيمة التمويلات الممنوحة لعملاء التمويل الاستهلاكي سجلت 6.740 مليار جنيه مقارنة بـ 4 مليار جنيه خلال سبتمبر 2023 بمعدل زيادة 67%.

أعلنت هيئة الرقابة المالية أن عدد عملاء التمويل الاستهلاكي سجل ما يفوق 390 ألـف عميل خلال سبتمبر الماضي مقابل 275.3 ألف عميل خلال نفس الشهر من العام السابق بمعدل نمو 41.7%.

 الأجهزة الكهربائية والإلكترونية يستحوذان على النصيب الأكبر

واستحوذ شراء الأجهزة الكهربائية والإلكترونية على النصيب الأكبر من قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح خلال سبتمبر 2024، بنسبة 30.2 % من إجمالي قيمة التمويل الممنوح، ثم تأتي في المرتبة الثانية السيارات والمركبات بنحو 22.8%من إجمالي قيمة التمويلات، وجاء في المركز الثالث الأجهزة الكهربائية والمنزلية بنحو 9.1%،ثم اشتراكات النوادي بنسبة 7.4%،تليه الملابس والشنط والساعات والمجوهرات والنظارات بنسبة 6.6 %، ثم  المشتريات الصادرة بفاتورة واحدة من المحال والسلاسل التجارية المختلفة بنسبة 5% ، ثم التشطيبات والتجهيزات المنزلية والتجارة الالكترونية وفقا لتقرير هيئة الرقابة المالية.

ويعد نشاط التمويل الاستهلاكي أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التي خضعت لرقابة هيئة الرقابة المالية طبقاً للقانون رقم 18 لسنة 2020.

حجم نشاط التمويل الاستهلاكي خلال 2023

كشفت هيئة الرقابة المالية عن نمو نشاط التمويل الاستهلاكي خلال العام 2023 بنسبة 58.7% لنحو 47.3 مليار جنيه خلال عام 2023، مقارنة 29.8 مليار جنيه خلال عام 2022.

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