الأهلي يقرتب من حسم صفقتين أجنبيتين

أكد الإعلامي أمير هشام، أن هناك تأكيدات قوية من مصادر مختلفة داخل النادي الأهلي، بقرب التعاقد مع صفقتين أجنبيتين خلال الأيام القادمة.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: "هناك إصرار كبير من جانب مسئولي النادي الأهلي على حسم الصفقات الأجنبية بشكل سريع، وهو ما يتم العمل عليه في الوقت الحالي".

وأضاف: "قيد علي معلول في قائمة الأهلي بالتأكيد سيكون مرتبط بعدد الأجانب، فلو تم التعاقد مع أجنبي ثالث، سيكون من الصعب قيد الظهير التونسي ضمن القائمة، بينما لو تم ضم ثنائي فقط، فإن الأهلي سيقوم بقيد اللاعب".