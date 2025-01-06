فيلم تامر حسني "تاج" يدخل قائمة الأكثر مشاهدة

دخل فيلم تاج للفنان تامر حسني قائمة الأعلى مشاهدة على منصة نتفليكس واحتل المرتبة الثانية بعد فيلم علي ربيع “عالماشي”.

انطلق عرض فيلم تاج عبر منصة نتفليكس منذ أيام، بعد فترة من طرحه عبر منصة شاهد وحقق مشاهدات عالية.

حقق فيلم تاج نجاحاً كبيراً في مصر و الدول العربية هذا الموسم و تصدر في تصنيف افلام البطوله المنفرده المركز الاول و في التصنيف العام المركز الثاني.

فيلم تاج من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق، وتم طرحه بالسينما يوم ٢٨ يونيو أول أيام العيد.





وتدور أحداث فيلم "تاج" في إطار كوميدي فانتازي، حول تيمة البطل الخارق "سوبر هيرو"، ويجسد تامر حسني شخصيتين لشقيقين توأم اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات مع تتابع الأحداث. الفيلم بطولة تامر حسني، ودينا الشربيني وبيومي فؤاد والعديد من النجوم، وتأليف تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.