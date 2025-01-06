أنهت حياة 3 إسرائيليين.. ترحيب فلسطيني بعملية فندق قلقيلية



علقت حركة المجاهدين الفلسطينية على عملية إطلاق النار النوعية في قرية الفندق شرق قلقيلية، وفق ما ذكرت شبكة قدس الفلسطينية.

وقالت ان العملية تأتي في "إطار ردود شعبنا على جرائم الإبادة الجماعية، وتؤكد فشل كل محاولات إنهاء المقاومة في الضفة.

وذكرت :" وتوجه صفعة أمنية لأجهزة استخبارات الاحتلال، وندعو شرفاء شعبنا ومقاوميه لتكثيف ضرباتهم وعملياتهم النوعية".

كما قالت لجان المقاومة في فلسطين:" عملية إطلاق النار النوعية في قرية الفندق رد طبيعي ومشروع على حرب الإبادة الجماعية ومخططات التهويد والضم".

واضافت :" وهي صفعة لكل المنظومة الاستخباراتية في دولة الاحتلال، وأن عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء والمقاومة قادرة ورغم كل محاولات النيل منها عبر الحملات الأمنية المشبوهة لبلوغ أهدافها وضرب العدو".

وذكرت شبكة قدس الإخبارية ان قوات الاحتلال تقتحم بلدتي فرعتا وإماتين شرق قلقيلية بعد مقتل ثلاثة مستوطنين في عملية إطلاق النار ببلدة الفندق.

وأفادت بارتفاع عدد الإصابات إلى 8 بينهم إصابة خطيرة ومقتل 3 مستوطنين في عملية إطلاق النار في قرية الفندق شرق قلقيلية.

وتم رصد انتشار مكثف لقوات الاحتلال ومركبات الإسعاف في موقع عملية إطلاق النار قرب قرية الفندق شرق قلقيلية.