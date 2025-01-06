قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أكرم توفيق يرفض عرض الأهلي لتجديد عقده
رسميًا.. شروط صرف الأدوية المخدرة من الصيدليات لعام 2025
وفاة والدة محمود تريزيجيه نجم منتخب مصر
أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل هذه القيمة
أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأثنين 6-1-2025| فيديو
متخصص في علاج اللدغات السامة .. اكتشاف مصطبة طبيب ملكي فى سقارة
الأحد.. إتاحة الموقع الإلكتروني لحجز 2974 قطعة أرض بمشروع "بيت الوطن"
في ذكرى ميلاد شيخ الأزهر .. الإمام الأكبر أحمد الطيب قائد الوسطية وصانع الحوار
وزير الدفاع للبابا تواضروس: نعتز بمواقفكم الوطنية المؤكدة دوما ترابط وتلاحم شعب مصر بمسلميه وأقباطه
الإجازات الرسمية 2025.. موعد شهر رمضان وعيد الفطر في مصر
استعدادا لاحتفالات عيد الميلاد.. انتشار أمنى فى محيط الكنائس والمنشأت الهامة
سحب شقق الإسكان الاجتماعي| تجنب هذه المخالفات لحماية حقوقك.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أخبار العالم

أنهت حياة 3 إسرائيليين.. ترحيب فلسطيني بعملية فندق قلقيلية

أرشيفية
أرشيفية
محمد على
×


علقت حركة المجاهدين الفلسطينية على عملية إطلاق النار النوعية في قرية الفندق شرق قلقيلية، وفق ما ذكرت شبكة قدس الفلسطينية.

وقالت ان العملية تأتي في "إطار ردود شعبنا على جرائم الإبادة الجماعية، وتؤكد فشل كل محاولات إنهاء المقاومة في الضفة.

وذكرت :" وتوجه صفعة أمنية لأجهزة استخبارات الاحتلال، وندعو شرفاء شعبنا ومقاوميه لتكثيف ضرباتهم وعملياتهم النوعية".

كما قالت لجان المقاومة في فلسطين:" عملية إطلاق النار النوعية في قرية الفندق رد طبيعي ومشروع على حرب الإبادة الجماعية ومخططات التهويد والضم".
واضافت :" وهي صفعة لكل المنظومة الاستخباراتية في دولة الاحتلال، وأن عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء والمقاومة قادرة ورغم كل محاولات النيل منها عبر الحملات الأمنية المشبوهة لبلوغ أهدافها وضرب العدو".

وذكرت شبكة قدس الإخبارية ان قوات الاحتلال تقتحم بلدتي فرعتا وإماتين شرق قلقيلية بعد مقتل ثلاثة مستوطنين في عملية إطلاق النار ببلدة الفندق.

وأفادت بارتفاع عدد الإصابات إلى 8 بينهم إصابة خطيرة ومقتل 3 مستوطنين في عملية إطلاق النار في قرية الفندق شرق قلقيلية.

وتم رصد انتشار مكثف لقوات الاحتلال ومركبات الإسعاف في موقع عملية إطلاق النار قرب قرية الفندق شرق قلقيلية.

المجاهدين الفلسطينية الفندق عملية إطلاق النار شرق قلقيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإيجار القديم

زيادة الإيجار القديم رسميا 2025.. اعرف الموعد وآلية التطبيق

سعر الذهب اليوم في مصر وعيار 21 الآن بالمصنعية في الصاغة - صورة أرشيفية

سعر الذهب اليوم في مصر وعيار 21 الآن بالمصنعية الاثنين 6 يناير 2025

محمد الشناوي

عرض مفاجئ من الأهلي لـ محمد الشناوي

3 أيام متتالية إجازة مدفوعة الأجر.. مفاجأة لموظفي الحكومة والقطاع الخاص في يناير

3 أيام متتالية إجازة مدفوعة الأجر.. مفاجأة لموظفي الحكومة والقطاع الخاص في يناير

تفاصيل جديدة في واقعة العثور علي جثتي زوجين مصر الجديدة

تفاصيل جديدة في واقعة العثور علي جثتي زوجين بـ مصر الجديدة

وزير التربية والتعليم

التعليم: حظر عقد امتحانات نصف العام 2025 اليوم وغدا

الطقس

البس الجاكت| سقوط أمطار ورياح شديدة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

رضا عبد العال

لا يستحق الاستمرار.. رضا عبد العال يطالب الزمالك برحيل هذا اللاعب

ترشيحاتنا

محمد العرجاوي- رئيس لجنة الجمارك

محمد العرجاوي: المجموعات الاستشارية من القطاع الخاص ستعزز استقرار الاقتصاد

أرشيفية

استقرار سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 6 يناير 2025

أرشيفية

أداء إيجابي لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات اليوم

بالصور

مصر للطيران تنقل الخيول المشاركة في بطولة الفروسية الدولية بقطر| صور

الخيول المشاركة في بطولة الفروسية الدولية بقطر
الخيول المشاركة في بطولة الفروسية الدولية بقطر
الخيول المشاركة في بطولة الفروسية الدولية بقطر

Emilia Pérez يتصدر.. القائمة الكاملة لجوائز جولدن جلوب 2025

جوائز جولدن جلوب
جوائز جولدن جلوب
جوائز جولدن جلوب

جولدن جلوب 2025.. أنجلينا جولي وإيما ستون على الريد كاربت| صور

أنجلينا جولي
أنجلينا جولي
أنجلينا جولي

ديمي مور وجلين كلوز.. أجمل إطلالات النجمات بحفل جولدن جلوب 2025

داكوتا فانينج
داكوتا فانينج
داكوتا فانينج

فيديو

أنغام وأكرم حسنى

أكرم حسنى يكشف عن برومو كليب أغنية "تيجى نسيب" لـ أنغام

مها أبو عوف

في ذكراها.. سر توقف مها أبو عوف عن التمثيل مرتين

فيروز مكي

فيروز مكي.. مذيعة مصرية أخرست مستشار الحزب الجمهوري الأمريكي على الهواء

ايمان عبد اللطيف

"نورو" فيروس جديد يهدد العالم | ما أعراضه ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي "44"

د. محمد حسن معاذ

د. محمد حسن معاذ يكتب: استقرار الأسرة أساس لبناء المجتمع في فكر الإمام محمد زكي إبراهيم

د. سماح رمضان خميس - وكيل كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة المنصورة

د. سماح رمضان خميس تكتب: الجامعات المصرية تحتضن ذوي الهمم وتُلبي احتياجاتهم

د. إسلام عبد الرؤوف - الأستاذ بجامعتي الأزهر والسلطان قابوس

د. إسلام عبد الرؤوف يكتب: الإعلام والتحولات الجيوسياسية .. من يسيطر على العالم؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: باوكيس وفيليمون

المزيد