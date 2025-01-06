شوبير على تعادل الزمالك والمصري: جروس "أخد اللي عايزه"

علق الإعلامي أحمد شوبير على تعادل الزمالك والمصري في الكونفيدرالية عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وقال شوبير :جروس أخد اللي عايزه وعلي ماهر مدرب شاطر.

و سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في فخ التعادل السلبي دون أهداف أمام نظيره المصري البورسعيدي، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد، في إطار منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

التعادل رفع رصيد الزمالك إلى 8 نقاط محتلا المركز الأول، بينما المصري جاء في المركز الثاني برصيد 5 نقاط.

موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد التعادل مع المصري في الكونفدرالية

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك في مباراته القادمه مع فريق أبوقير للأسمدة، يوم الخميس الموافق 9 من يناير الجاري، ضمن منافسات دور الـ32 من مسابقة كأس مصر.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الـ2:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة.