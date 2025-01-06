بعد عملية قلقيلية | هكذا علقت حماس .. وجنون تصريحات وزراء الاحتلال

أكد الإسعاف الإسرائيلي بأنه تم قتل 3 أفراد في عملية للمقاومة الفلسطينية في الداخل المحتل بالضفة الغربية، وأن القتلى الثلاثة في إطلاق النار قرب كدوميم كانوا يستقلون سيارتين خاصتين، وفق ما أوردت صحف عبرية.

وذكر الإسعاف الإسرائيلي أن 7 من ركاب الحافلة أصيبوا بالرصاص خلال هجوم كدوميم جراح أحدهم خطيرة.

وحول العملية ، علقت حركة حماس وقالت :إن" عملية إطلاق النار شرق قلقيلية تؤكد أن المقاومة بالضفة ستتواصل رغم إرهاب الاحتلال وإجراءاته الأمنية وعملية إطلاق النار شرق قلقيلية رد بطولي على ما يرتكبه الاحتلال من جرائم متواصلة وحرب إبادة بحق شعبنا".

وأضافت حماس: "ندعو لتصعيد المقاومة ولمزيد من الاشتباك والعمليات الموجعة في جميع المناطق داخل أرضنا المحتلة".

كما قالت الجبهة الشعبية بأنها ترحب بشدة بما حدث "نشيد بالعملية البطولية قرب قلقيلية ونؤكد أن المقاومة تثبت قدرتها على اختراق إجراءات الاحتلال".

خلال ذلك عبر وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش الذي زعم :"الإرهاب في الضفة الغربية وغزة وإيران هو نفسه ويجب هزيمته ولهذا أطلب من رئيس الوزراء عقد جلسة عاجلة للحكومة لتغيير النظرة والقضاء على الإرهاب في الضفة الغربية".

وأردف سموتريتش المتطرف :" يجب أن تصبح كل من قرية فندق ونابلس وجنين كما تبدو جباليا حاليا وفكرة الوهم التي سادت قبل 7 أكتوبر لا تزال قائمة وندفع ثمنها بالدم".

بينما قال وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن جفير: "أن من يسعون إلى إنهاء الحرب في غزة سيحصلون على حرب في الضفة الغربية"، معتبرا ما حدث لا يجب ان يبقى دون رد مطالبًا بحرب في الضفة المحتلة.

كما علق وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بقوله: "من يتبع طريق حماس في غزة ويرعى قتل اليهود وإيذاءهم سيدفع ثمنا باهظا ولهذا أصدرت تعليماتي للجيش بالتحرك بقوة في أي مكان يتجه إليه القتلة

أخيرًا، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي الصهيوني نقلا عن مصدر أمني، قال إن 3 مقاومين نفذوا الهجوم شمالي الضفة وأن ملاحقتهم مستمرة من قبل أجهزة أمن الاحتلال لحين الوصول إليهم أو تحييدهم.