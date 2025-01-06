عقوبات مالية مضاعفة.. تحذير شديد اللهجة من كولر لـ لاعبي الأهلي

نشر أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق رسالة مارسيل كولر لـلاعبي الأهلي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن: حذر كولر لاعبيه بتوقيع عقوبات مالية مضاعفة في حالة استمرار نزيف النقاط أمام سموحة وأن الجميع مطالب باستعادة الروح القتالية في أرض الملعب.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة سموحة القادمة في الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة أمام منافسه سموحة في الرابعة عصر يوم الثلاثاء المقبل الموافق يوم 7 من شهر يناير الجاري في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي وسموحة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.