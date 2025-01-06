يفضل الخروج.. شوبير يوضح موقف كهربا بعد اقتراب الأهلي من ضم مهاجم جديد

كشف الإعلامي أحمد شوبير مصير نجم الأهلي محمود كهربا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وقال شوبير :هناك عرض عراقي من أحد الأندية القوية جدًا مقدم لمحمود عبدالمنعم كهربا”.



وأضاف: كهربا يفضل الخروج ووكيله يعمل على هذه النقطة، وإذا لم يرحل اللاعب، فمن الممكن أن يغير مركزه، ولا أعرف هل هذا يشير إلى اقتراب الأهلي من ضم بغداد بونجاح أو إيفرتون أم لا".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة سموحة القادمة في الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة أمام منافسه سموحة في الرابعة عصر يوم الثلاثاء المقبل الموافق يوم 7 من شهر يناير الجاري في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي وسموحة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.