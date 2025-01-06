أكرم توفيق يرفض عرض الأهلي لتجديد عقده

تجددت الأزمة بين نادي الأهلي ولاعبه أكرم توفيق بشأن تجديد العقد، حيث رفض اللاعب العرض المقدم من إدارة القلعة الحمراء.

تفاصيل العرض والطلبات:

وعلم صدي البلد ، أن النادي الأهلي قدم عرضًا لأكرم توفيق بقيمة 60 مليون جنيه، موزعة على أربعة سنوات، أي بمعدل 15 مليون جنيه سنويًا.

في البداية، طلب أكرم توفيق الحصول على 30 مليون جنيه في الموسم الواحد، ثم خفض طلبه إلى 25 مليون جنيه.

أسباب الرفض:

يمتلك أكرم توفيق عروضًا مالية مغرية من أندية خليجية تفوق بكثير العرض المقدم من الأهلي.

يعتبر الفارق الكبير بين العرض المقدم والطلبات المقدمة من اللاعب هو السبب الرئيسي وراء تعثر المفاوضات.

موقف وكيل اللاعب:

يُنتظر رد إدارة النادي الأهلي على الطلبات الجديدة التي قدمها وكيل أعمال أكرم توفيق، حيث يسعى الوكيل للحصول على أفضل صفقة مالية للاعب.

الأهلي يسعى لتجديد عقود لاعبين آخرين:

بالإضافة إلى أكرم توفيق، تسعى إدارة النادي الأهلي لتجديد عقود أربعة لاعبين آخرين هم: حمزة علاء، محمد الشناوي، ياسر إبراهيم، ورامي ربيعة، حيث تنتهي عقود جميع هؤلاء اللاعبين بنهاية الموسم الجاري.