شوبير يكشف حقيقة رحيل حسين الشحات عن الأهلي

كشف الإعلامى أحمد شوبير، حقيقة رحيل حسين الشحات عن النادي الاهلي في الميركاتو الشتوى عبر حلقة اليوم من برنامجه "مع شوبير" الذي يقدمه على إذاعة "أون سبورت إف إم.



وقال شوبير :نادي الخور القطري نفى ما تردد عن تقديمه عرضا لضم ثنائي الأهلي حسين الشحات وبيرسي تاو، وأنه لا يوجد مكان في قائمة الفريق لأجانب".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة سموحة القادمة في الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة أمام منافسه سموحة في الرابعة عصر غد الثلاثاء الموافق يوم 7 من شهر يناير الجاري في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي وسموحة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

