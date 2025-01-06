شيخ الأزهر ونقيب الإعلاميين يبحثان تعزيز التعاون لمواجهة الشائعات ودعم الوعي المجتمعي

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمقر مشيخة الأزهر، الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الأزهر الشريف ونقابة الإعلاميين بهدف دعم معركة الوعي وحماية المجتمع من الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة.

شهد اللقاء مناقشة أطر التعاون بين الجانبين، حيث شدد فضيلة الإمام الأكبر على أهمية توحيد الجهود بين المؤسسات الدينية والإعلامية لمواجهة التحديات المرتبطة بالشائعات التي تهدد استقرار المجتمع. وأشاد بدور نقابة الإعلاميين في ضبط الأداء الإعلامي ودعم الخطاب المسؤول الذي يساهم في تعزيز الوعي الوطني وترسيخ قيم الاعتدال.

من جانبه، أعرب الدكتور طارق سعده عن اعتزازه بلقاء فضيلة الإمام الأكبر، مثمنًا جهود الأزهر الشريف في نشر قيم الوسطية ومحاربة الفكر المتطرف.

كما استعرض سعده جهود النقابة في إطلاق “مركز مكافحة الشائعات”، الذي يهدف إلى حماية المجتمع من الأخبار الزائفة، مع التركيز على نشر ثقافة التحقق من المعلومات.

وأكد نقيب الإعلاميين أن الشراكة مع الأزهر الشريف تمثل خطوة جوهرية لدعم المعركة الوطنية ضد التضليل الإعلامي وتعزيز قيم الحق والخير في المجتمع، مشددًا على ضرورة تفعيل التعاون بين الجانبين لتحقيق هذه الأهداف.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على إعداد بروتوكول تعاون مشترك يتضمن خطوات عملية فورية، لضمان تحقيق نتائج ملموسة تخدم المجتمع وتدعم قيم المسؤولية الوطنية في أسرع وقت ممكن.