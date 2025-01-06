سيد عبد العال: قصور الثقافة لعبت دورا مهما فى تكوين الوعي المصري

طالب النائب سيد عبد العال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس الشيوخ ، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين ، بإعادة تنشيط القطاع التعاوني للمشاركة في النهوض بقطاع الثقافة و قصور الثقافة.

،وأضاف :" الدستور يقول أن الثقافة حق تكفله الدولة و ما يقوم به القطاع الخاص في هذا المجال، عمل خيري ، و هناك دول تسقط بشائعة ، فلو الوعي متجذر سنتجنب الكثير من المشكلات".

و تابع : "وزير الثقافة معذور لانه يتحرك فى حدود الاموال المتاحة و اغلبها مرتبات ، و لكن هل قضية الوعي ثقافة فقط ، الاجابة لأ ، بل تشمل تعليم و صحة ،و منظومة متكاملة".

مشيرا إلى أن قصور الثقافة لعبت دور مهم فى تكوين الوعي المصري ،و قال :" الآن هناك وعي متاح بعد دخول الاخوان البرلمان فى منتصف الثمانينات و تم نشر فكرهم و خطبهم و مطاردة المثقفين فى المحاكم ".

وأضاف :" محتاجين لوعي بديل تتكاتف فيه مؤسسات الدولة و تكون وزارة الثقافة هي الفعالة ، خاصة ان هناك جيل فى عام 2013 كان عمره 12 و 13 سنة و مش عارف اللي بيحصل ، نفس الجيل بعد كام شهر سيذهب للانتخابات ، و السؤال هينتخب مين و بأي وعي ".

و طالب" عبدالعال" بعودة بيوت الثقافة و المكتبات العامة فى المناطق الشعبية ، متابعا :" الحول الرأسمالية مش هتنفع ، و التبرع مش هيحل القضية ، لأن الفقراء معندهمش رفاهية الذهاب لقصور الثقافة مثل ابناء الطبقة الوسطى ، و لا يجوز استبدال المعرفة بمعرفة سائدة فى الانترنت ، فهناك 25 مليون مواطن فى سن العشرينات ، سيذهبون للانتخابات تحت تاثير الخطب المنبرية من الشيوخ فلان وفلان ".