قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس الفرنسي يدق ناقوس الخطر بشأن البرنامج النووي الإيراني
رسالة خادشة فضحته.. المؤبد لـ محفظ قرآن تحـ.ـرش بفتيات في البدرشين
وزارة التخطيط تبرز جهودها في تعزيز العلاقات الدولية مع تركيا واليابان وإيطاليا خلال 2024
هنو لنواب الشيوخ: 3 قصور ثقافة جديدة بـ 288 مليون جنيه
شيخ الأزهر ونقيب الإعلاميين يبحثان تعزيز التعاون لمواجهة الشائعات ودعم الوعي المجتمعي
رمضان 2025 .. بدء تصوير " الغاوي " لـ أحمد مكي
وزير الأوقاف ورئيس التنظيم والإدارة يبحثان موقف مسابقات شغل وظائف أئمة وعمال بالوزارة
الحكومة تبدأ الاستعداد لافتتاح المتحف المصري الكبير.. تفاصيل
رقم قياسي جديد في الانتهاكات.. 58 ألف مقتحم للأقصى خلال 2024
دعاء النجاح والتوفيق في الامتحانات.. مهم للطلاب بجميع المراحل
رياح قطبية تسبب زيادة معدلات تساقط الثلوج وتعطل حركة الطيران والدراسة بأوروبا
وزير الخارجية: حريصون على التنسيق مع سلطنة عمان لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار بالمنطقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

برلمان

سيد عبد العال: قصور الثقافة لعبت دورا مهما فى تكوين الوعي المصري

النائب سيد عبد العال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس الشيوخ
النائب سيد عبد العال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس الشيوخ
ماجدة بدوى   -  
فريدة محمد
×

طالب النائب سيد عبد العال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس الشيوخ  ، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين ، بإعادة تنشيط القطاع التعاوني للمشاركة في النهوض بقطاع الثقافة و قصور الثقافة.

،وأضاف :"  الدستور يقول أن الثقافة حق تكفله الدولة و ما يقوم به القطاع الخاص في هذا المجال،  عمل خيري ، و هناك دول تسقط بشائعة ، فلو الوعي متجذر سنتجنب الكثير من المشكلات".

و تابع : "وزير الثقافة معذور لانه يتحرك فى حدود الاموال المتاحة و اغلبها مرتبات ، و لكن هل قضية الوعي ثقافة فقط ، الاجابة لأ ، بل تشمل  تعليم و صحة ،و  منظومة متكاملة".

مشيرا إلى أن قصور الثقافة لعبت دور مهم فى تكوين الوعي المصري ،و قال :"  الآن هناك وعي متاح بعد دخول الاخوان البرلمان فى منتصف الثمانينات و تم نشر فكرهم و خطبهم و مطاردة المثقفين فى المحاكم ". 

وأضاف :"  محتاجين لوعي بديل تتكاتف فيه مؤسسات الدولة و تكون وزارة الثقافة هي الفعالة ، خاصة ان هناك جيل فى عام  2013 كان عمره 12 و 13 سنة و مش عارف اللي بيحصل ، نفس الجيل بعد كام شهر سيذهب للانتخابات ، و السؤال هينتخب مين و بأي وعي ".

و طالب" عبدالعال"  بعودة بيوت الثقافة و المكتبات العامة فى المناطق الشعبية ، متابعا :" الحول  الرأسمالية مش هتنفع ، و التبرع مش هيحل القضية  ، لأن الفقراء معندهمش رفاهية الذهاب لقصور الثقافة مثل ابناء الطبقة الوسطى ، و  لا يجوز استبدال المعرفة بمعرفة سائدة فى الانترنت  ، فهناك 25 مليون مواطن فى سن العشرينات ، سيذهبون للانتخابات تحت تاثير الخطب المنبرية من الشيوخ فلان وفلان  ".

قصور الثقافة مجلس الشيوخ الجلسة العامة لمجلس الشيوخ قطاع الثقافة النائب سيد عبد العال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإيجار القديم

زيادة الإيجار القديم رسميا 2025.. اعرف الموعد وآلية التطبيق

تفاصيل جديدة في واقعة العثور علي جثتي زوجين مصر الجديدة

تفاصيل جديدة في واقعة العثور علي جثتي زوجين بـ مصر الجديدة

سرقة الكهرباء

لضبط سارقى التيار .. قرار جديد من الكهرباء

3 أيام متتالية إجازة مدفوعة الأجر.. مفاجأة لموظفي الحكومة والقطاع الخاص في يناير

3 أيام متتالية إجازة مدفوعة الأجر.. مفاجأة لموظفي الحكومة والقطاع الخاص في يناير

وزير التربية والتعليم

التعليم: حظر عقد امتحانات نصف العام 2025 اليوم وغدا

كيف يرفع البلاء

كيف يرفع الله البلاء سريعا؟.. بذكر واحد تبتعد عنك المصائب

الطقس

البس الجاكت| سقوط أمطار ورياح شديدة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

الدولار رسميًا الآن.. أقل سعر في البنوك اليوم الاثنين 6-1-2025

الدولار رسميا الآن.. تراجع ملحوظ في البنوك اليوم الإثنين 6-1-2025

ترشيحاتنا

ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة

للوقوف على جاهزيتها.. نائب محافظ الجيزة يتفقد الفرص الاستثمارية المتاحة بالواحات البحرية

قافلة طبية

الدقهلية…2800 مواطن استفادوا من القافلة المتكاملة المجانية بقرية نشا

المهندس حازم الاشموني

حصاد 2024.. مدينة منشأة أبوعمر بالشرقية ترفع (4970) طن قمامة وترد على 291 شكوى

بالصور

استعدادا للفصل الدراسي الثاني.. افتتاح المكتبة الرئيسية لمعهد شيبة الإبتدائي بغرب الزقازيق

منطقة الشرقية الأزهرية
منطقة الشرقية الأزهرية
منطقة الشرقية الأزهرية

طريقة تحضير بيتزا سريعة وسهلة في 5 دقائق

بيتزا
بيتزا
بيتزا

هيونداي ليست الأولى: بورش صممت محركات كهربائية داخل "الكاوتش" منذ 125 عامًا

محركات كهربائية داخل العجلات بورش
محركات كهربائية داخل العجلات بورش
محركات كهربائية داخل العجلات بورش

مصر للطيران تنقل الخيول المشاركة في بطولة الفروسية الدولية بقطر| صور

الخيول المشاركة في بطولة الفروسية الدولية بقطر
الخيول المشاركة في بطولة الفروسية الدولية بقطر
الخيول المشاركة في بطولة الفروسية الدولية بقطر

فيديو

جورج وسوف وابنه الراحل وديع

أصعب ذكرى.. تعليق مؤثر من جورج وسوف على رحيل ابنه

مسلسل فهد البطل

أحمد العوضي يقلب السوشيال ميديا بمسابقة رمضان وزيادة عدد الفائزين

عادل إمام

فيديو نادر لـ عادل إمام يتصدر التريند.. ما علاقة يسرا وليلى علوي؟

أنغام وأكرم حسنى

أكرم حسنى يكشف عن برومو كليب أغنية "تيجى نسيب" لـ أنغام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي "44"

د. محمد حسن معاذ

د. محمد حسن معاذ يكتب: استقرار الأسرة أساس لبناء المجتمع في فكر الإمام محمد زكي إبراهيم

د. سماح رمضان خميس - وكيل كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة المنصورة

د. سماح رمضان خميس تكتب: الجامعات المصرية تحتضن ذوي الهمم وتُلبي احتياجاتهم

د. إسلام عبد الرؤوف - الأستاذ بجامعتي الأزهر والسلطان قابوس

د. إسلام عبد الرؤوف يكتب: الإعلام والتحولات الجيوسياسية .. من يسيطر على العالم؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: باوكيس وفيليمون

المزيد