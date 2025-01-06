حماة الوطن : نولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الوعي المجتمعي لمجابهة التحديات العالمية

أكدت الدكتورة غادة البدوي، أمين الأمانة المركزية للتدريب والتثقيف بحزب "حماة الوطن" اليوم الإثنين، أن الحزب يولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الوعي المجتمعي لمجابهة التحديات العالمية.



وقالت الدكتورة غادة، في مداخلة خاصة مع قناة (اكسترا نيوز) الإخبارية، إن الندوة التي ينظمها الحزب تحت عنوان "التحديات العالمية والإقليمية في ظل التوازنات الجديدة"، تأتي من منطلق الحرص على تعزيز الوعي المجتمعي لأنه السبيل الآمن للعبور نحو الجمهورية الجديدة.



وشددت البدوي على اهتمام الحزب بعقد مجموعة من الندوات السياسية والدورات التدريبية للتأهيل السياسي لتوعية المواطن المصري من مخاطر المؤامرات التي تحاك ضد البلاد، خاصة في ظل التعقيدات والتحديات الجيوسياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية التي أثرت بشكل كبير على جميع القطاعات في العالم، بالإضافة إلى تداعياتها السلبية على الأمن الإقليمي.