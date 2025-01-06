طريقة عمل الشيش طاووق.. طعم الشارع الشهي في منزلك

طريقة عمل الشيش طاووق، في قلب الوجبات السريعة، يعتبر الشيش طاوق من أشهر الأطباق التي تجمع بين النكهة الرائعة وسهولة التحضير. يمتاز الشيش طاووق بنكهته المميزة التي تأتي من تتبيلة اللبن الزبادي والبهارات الخاصة، بالإضافة إلى طريقة الطهي المشوية التي تضيف له مذاقًا غنيًا وعصريًا.

طريقة عمل الشيش طاووق

وسنتعرف على طريقة تحضير الشيش طاووق في المنزل بطريقة سهلة وصحية،للشيف سارة الحافظ.

المكونات لطريقة عمل الشيش طاووق

500 جرام من صدر الدجاج المقطع إلى مكعبات متساوية

1/2 كوب من اللبن الزبادي

1 ملعقة كبيرة من عصير الليمون

2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي

1 ملعقة صغيرة من الثوم المهروس

1 ملعقة صغيرة من البهارات المشوية

1/2 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

1 ملعقة صغيرة من الملح

1/4 ملعقة صغيرة من الكمون (اختياري)

أسياخ خشبية أو معدنية للشواء



طريقة عمل الشيش طاووق

طريقة عمل الشيش طاوق

في وعاء كبير، قومي بخلط اللبن الزبادي مع عصير الليمون، الثوم المهروس، البهارات المشوية، الفلفل الأسود، الملح، و الزيت النباتي.

أضيفي قطع الدجاج إلى الخليط وقلبي جيدًا حتى تتوزع التتبيلة على الدجاج. غطي الوعاء واتركي الدجاج في التتبيلة لمدة ساعة على الأقل، ويفضل تركه طوال الليل للحصول على طعم أفضل.

سخني الشواية أو الشواية الكهربائية على درجة حرارة عالية.

قومي بتوزيع قطع الدجاج على الأسياخ وتأكد من أن كل قطعة متباعدة قليلاً عن الأخرى حتى يتم الشوي بشكل متساوي.

ضعي الأسياخ على الشواية لمدة 10-15 دقيقة أو حتى يصبح الدجاج ذهبي اللون وناضج تمامًا. يمكنك تقليبه بضع مرات للحصول على طهي متساوٍ.

قدمي الشيش طاووق مع الأرز أو الخبز العربي وأطباق جانبية مثل السلطة و الطحينة.



الفوائد الصحية للشيش طاووق

طريقة عمل الشيش طاوق

الدجاج مصدر ممتاز للبروتين و الحديد، مما يعزز صحة العضلات والعظام.

الزبادي يساعد في تعزيز صحة الجهاز الهضمي بفضل احتوائه على البروبيوتيك.

يمكن تعديل التوابل حسب الذوق، مما يجعل الشيش طاووق مناسبًا لكل الأذواق.

طريقة عمل الشيش طاوق



الشيش طاووق هو وجبة شهية ومغذية يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل. مع نكهاته المميزة، يمكنك الاستمتاع بمذاق الشارع مباشرة في مطبخك.