قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كشف أثري في مصر .. ماذا وجدت البعثة الأجنبية في سقارة
الرئيس السيسي يرعى احتفالية "يوم الثقافة" لتكريم رموز الإبداع المصري
الأرصاد عن حالة الطقس غدا: معتدل نهارا شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء
وزير الاستثمار يبحث سبل تطوير برنامج رد أعباء الصادرات ودعم تنافسية المنتجات المصرية
بقيمة 6 ملايين جنيه.. الداخلية تحبط محاولة تهريب أسلحة نارية
مع إجازة البنوك غدا .. اعرف حدود السحب والإيداع اليومي من ماكينات الصراف الآلي ATM
وزير الخارجية والهجرة يلتقي مع أعضاء الجالية المصرية في عُمان
قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عددا من الأنشطة والفعاليات
شرطة الجيزة تؤمن 50 كنيسة في قطاع الجنوب استعدادا لقداس عيد الميلاد
لو العمل حرمك من العطلة الرسمية .. أعرف حقك في تعويضات أجازة عيد الميلاد
مجلس الوزراء: توفير احتياجات المواطنين من الأدوية الناقصة والمستلزمات الطبية
الحكومة: إطلاق تطبيق "بالشفا" خلال أشهر لطلب الأدوية بسهولة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

مرأة ومنوعات

طريقة عمل الشيش طاووق.. طعم الشارع الشهي في منزلك

طريقة عمل الشيش طاوق
طريقة عمل الشيش طاوق
أسماء عبد الحفيظ
×

طريقة عمل الشيش طاووق، في قلب الوجبات السريعة، يعتبر الشيش طاوق من أشهر الأطباق التي تجمع بين النكهة الرائعة وسهولة التحضير. يمتاز الشيش طاووق بنكهته المميزة التي تأتي من تتبيلة اللبن الزبادي والبهارات الخاصة، بالإضافة إلى طريقة الطهي المشوية التي تضيف له مذاقًا غنيًا وعصريًا.

طريقة عمل الشيش طاووق

وسنتعرف على طريقة تحضير الشيش طاووق في المنزل بطريقة سهلة وصحية،للشيف سارة الحافظ.

المكونات لطريقة عمل الشيش طاووق

500 جرام من صدر الدجاج المقطع إلى مكعبات متساوية
1/2 كوب من اللبن الزبادي
1 ملعقة كبيرة من عصير الليمون
2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي
1 ملعقة صغيرة من الثوم المهروس
1 ملعقة صغيرة من البهارات المشوية
1/2 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود
1 ملعقة صغيرة من الملح
1/4 ملعقة صغيرة من الكمون (اختياري)
أسياخ خشبية أو معدنية للشواء


 طريقة عمل الشيش طاووق

طريقة عمل الشيش طاوق

في وعاء كبير، قومي بخلط اللبن الزبادي مع عصير الليمون، الثوم المهروس، البهارات المشوية، الفلفل الأسود، الملح، و الزيت النباتي.
أضيفي قطع الدجاج إلى الخليط وقلبي جيدًا حتى تتوزع التتبيلة على الدجاج. غطي الوعاء واتركي الدجاج في التتبيلة لمدة ساعة على الأقل، ويفضل تركه طوال الليل للحصول على طعم أفضل.
سخني الشواية أو الشواية الكهربائية على درجة حرارة عالية.
قومي بتوزيع قطع الدجاج على الأسياخ وتأكد من أن كل قطعة متباعدة قليلاً عن الأخرى حتى يتم الشوي بشكل متساوي.
ضعي الأسياخ على الشواية لمدة 10-15 دقيقة أو حتى يصبح الدجاج ذهبي اللون وناضج تمامًا. يمكنك تقليبه بضع مرات للحصول على طهي متساوٍ.
قدمي الشيش طاووق مع الأرز أو الخبز العربي وأطباق جانبية مثل السلطة و الطحينة.


الفوائد الصحية للشيش طاووق

طريقة عمل الشيش طاوق

الدجاج مصدر ممتاز للبروتين و الحديد، مما يعزز صحة العضلات والعظام.
الزبادي يساعد في تعزيز صحة الجهاز الهضمي بفضل احتوائه على البروبيوتيك.
يمكن تعديل التوابل حسب الذوق، مما يجعل الشيش طاووق مناسبًا لكل الأذواق.

طريقة عمل الشيش طاوق


الشيش طاووق هو وجبة شهية ومغذية يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل. مع نكهاته المميزة، يمكنك الاستمتاع بمذاق الشارع مباشرة في مطبخك.

الأرز الشيش الدجاج البروبيوتيك الشيش طاوق طريقة عمل الشيش طاوق المكونات لطريقة عمل الشيش طاوق الفوائد الصحية للشيش طاوق ا يعزز صحة العضلات والعظام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإيجار القديم

زيادة الإيجار القديم رسميا 2025.. اعرف الموعد وآلية التطبيق

تفاصيل جديدة في واقعة العثور علي جثتي زوجين مصر الجديدة

تفاصيل جديدة في واقعة العثور علي جثتي زوجين بـ مصر الجديدة

سرقة الكهرباء

لضبط سارقى التيار .. قرار جديد من الكهرباء

3 أيام متتالية إجازة مدفوعة الأجر.. مفاجأة لموظفي الحكومة والقطاع الخاص في يناير

3 أيام متتالية إجازة مدفوعة الأجر.. مفاجأة لموظفي الحكومة والقطاع الخاص في يناير

وزير التربية والتعليم

التعليم: حظر عقد امتحانات نصف العام 2025 اليوم وغدا

كيف يرفع البلاء

كيف يرفع الله البلاء سريعا؟.. بذكر واحد تبتعد عنك المصائب

الطقس

البس الجاكت| سقوط أمطار ورياح شديدة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

الدولار رسميًا الآن.. أقل سعر في البنوك اليوم الاثنين 6-1-2025

الدولار رسميا الآن.. تراجع ملحوظ في البنوك اليوم الإثنين 6-1-2025

ترشيحاتنا

محمد صلاح

إعلامى: محمد صلاح أعظم جناح في العالم وأفضل من رونالدو وهنري

ابراهيم عادل

كريم رمزي: إبراهيم عادل لاعب أوروبي.. وأطالب بيراميدز بمساعدته على الاحتراف

محمد الدماطي

الأهلي يكلف الدماطي برئاسة بعثة الفريق فى كوت ديفوار لمواجهة استاد أبيدجان

بالصور

طريقة عمل الشيش طاووق.. طعم الشارع الشهي في منزلك

طريقة عمل الشيش طاوق
طريقة عمل الشيش طاوق
طريقة عمل الشيش طاوق

حرس الحدود يحبط تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة عبر خليج السويس

حرس الحدود يحبط تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة عبر خليج السويس
حرس الحدود يحبط تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة عبر خليج السويس
حرس الحدود يحبط تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة عبر خليج السويس

طريقة عمل شوربة الكراث والكستناء..معجزة صحية دافئة في طبق واحد

طريقة عمل شوربة الكراث والكستناء
طريقة عمل شوربة الكراث والكستناء
طريقة عمل شوربة الكراث والكستناء

أحلى من الكافيهات.. مشروبات تساعد على التدفئة في الشتاء

مشروبات تساعد على التدفئة في الشتاء
مشروبات تساعد على التدفئة في الشتاء
مشروبات تساعد على التدفئة في الشتاء

فيديو

بسمة بوسيل

الثالثة خلال شهرين .. بسمة بوسيل تتعرض لحادث بسيارتها

شعبان عبد الرحيم

خروف السبب.. مفاجأة حول وفاة شعبان عبد الرحيم

بسمة بوسيل

صرخة أنثى.. تعليق بسمة بوسيل على أغنيتها الجديدة

جورج وسوف وابنه الراحل وديع

أصعب ذكرى.. تعليق مؤثر من جورج وسوف على رحيل ابنه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي "44"

د. محمد حسن معاذ

د. محمد حسن معاذ يكتب: استقرار الأسرة أساس لبناء المجتمع في فكر الإمام محمد زكي إبراهيم

د. سماح رمضان خميس - وكيل كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة المنصورة

د. سماح رمضان خميس تكتب: الجامعات المصرية تحتضن ذوي الهمم وتُلبي احتياجاتهم

د. إسلام عبد الرؤوف - الأستاذ بجامعتي الأزهر والسلطان قابوس

د. إسلام عبد الرؤوف يكتب: الإعلام والتحولات الجيوسياسية .. من يسيطر على العالم؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: باوكيس وفيليمون

المزيد