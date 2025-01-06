بطريقة كوميديا .. قصة تعليق عادل امام علي كرة قدم للفنانين

تصدر الفنان عادل إمام تريند جوجل بسبب فيديو نادر له يعلق فيه على مبارة كرة قدم بين الفنانين.

وظهر عادل إمام فى الفيديو يعلق على مبارة قدم القدم بين الفنانين بطريقة كوميديى وبخفة دمه المعهودة وقال مازحا: عارفين يسرا لسة جاية من مجاعة الحبشة، ليلى علوي هتلعب بدماغها، حسين فهمي فرحان بالشراب الأحمر وبيخاف على نفسه جدا، المخرج محمد عبد العزيز، عمل 20 كيلو من غير كرة، رمسيس حكم ولاعب في نفس الوقت وأحب أنبه المسؤولين والمشرفين على الرياضة، أن هناك لاعبين على مستوى عالي جدا.

و علق عادل إمام على المبارة التى جمع عدد كبير من النجوم بدلا من أن يشارك فيها ولعل من أبرز هؤلاء النجوم يسرا، حسين فهمي، ليلى علوي، لبلبة، الإعلامي الراحل أحمد سمير، محسن علم الدين، مدير التصوير سعيد الشيمي، المخرج عمر عبد العزيز، المخرج محمد عبد العزيز، رمسيس نجيب.

https://youtube.com/shorts/-pCJBNj8pTI?si=0R7ViNqaGsF-_Adk