إسلام صادق: زيارة إيتو لأ بوريدة تعيد صياغة تعامل الجبلاية مع الإتحادات الإفريقية

علق الناقد الرياضي إسلام صادق على زيارة صامويل إيتو نجم الكرة الكاميرونية لهاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة .

وأكد صادق أن تواجد الأسطورة الكاميرونية صمويل إيتو رئيس إتحاد الكرة الكاميروني رسالة تؤكد أن هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة يعيد صياغة تعامل الجبلاية مع الإتحادات الافريقية لفرض مزيد من التطوير في المنتخبات الوطنية .



وتابع صادق قائلا : أترقب هاني أبوريدة في سياسته المختلفة كرئيس لإتحاد الكرة لإعادة هيبة المنتخبات والكرة المصرية على المستوى الدولي.



والتقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، صامويل إيتو نجم الكرة الكاميرونية رئيس اتحاد الكرة الكاميروني، علي هامش زيارة الأخير لاتحاد الكرة، لتقديم التهنئة للمهندس هاني أبو ريدة بمناسبة فوزه برئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم.

وقال وزير الرياضة لإيتو: " سعيد بمقابلتك مرة أخري هنا في مصر، وأشكرك علي حضورك لمقر الاتحاد لتقديم التهنئة لهاني أبو ريدة الأب الروحي لنا وللكرة المصرية ".

وحرص وزير الرياضة علي الحضور لمقر اتحاد الكرة اليوم لتقديم التهنئة لمجلس الإدارة الجديدة متمنيا لهم التوفيق في قيادة الكرة المصرية خلال المرحلة الحالية.